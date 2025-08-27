ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬º§ÌóÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤²Î¼ê¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬26Æü¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Ï26Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇNFL¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤½¤¦¤ËÊú¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ëµ±¤¯»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ÈÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤¬·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ï2023Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯¤Î»þ¤ò¤Ø¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£