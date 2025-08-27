¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×!º¾µ½Èï³²¡ÛÊ¡²¬Ž¥±§ÈþÄ®¤Î½÷À(65) ¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç1950Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·6·î²¼½Ü¡¢Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤Ë½»¤à65ºÐ¤Î½÷À¤ÎSNS¤Ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀÌ¾µÁ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö»ä¤ÏÅê»ñ¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤éÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì½÷À¤¬10Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢2¡¢3Æü¸å¡¢¤ª¤è¤½11Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½÷À¤Ï¿®ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½÷À¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤³¤È¤·6·î¤«¤éº£·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¿¶¤ê¤³¤ß¡¢1950Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïº¾µ½¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£