£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö14:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:14¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45301.59¡Ê+19.12¡¡+0.04%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21478.37¡Ê+29.08¡¡+0.14%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42380¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+80¡¡+0.19%¡Ë
²¤½£³ô¼°26Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9265.80¡Ê-55.60¡¡-0.60%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24152.87¡Ê-120.25¡¡-0.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7709.81¡Ê-133.23¡¡-1.70%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.683¡Ê-0.040¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.262¡Ê-0.014¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.913¡Ê+0.023¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.427¡Ê+0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.723¡Ê-0.034¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.740¡Ê+0.047¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.459¡Ê-0.013¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.314¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.623¡Ê+0.007¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.36¡Ê-1.44¡¡-2.22%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3429.10¡Ê+11.60¡¡+0.34%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á110131.44¡Ê+556.64¡¡+0.51%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1624Ëü5489¡Ê+82110¡¡+0.51%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45301.59¡Ê+19.12¡¡+0.04%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21478.37¡Ê+29.08¡¡+0.14%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42380¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+80¡¡+0.19%¡Ë
²¤½£³ô¼°26Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9265.80¡Ê-55.60¡¡-0.60%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24152.87¡Ê-120.25¡¡-0.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7709.81¡Ê-133.23¡¡-1.70%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.683¡Ê-0.040¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.262¡Ê-0.014¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.913¡Ê+0.023¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.427¡Ê+0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.723¡Ê-0.034¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.740¡Ê+0.047¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.459¡Ê-0.013¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.314¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.623¡Ê+0.007¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.36¡Ê-1.44¡¡-2.22%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3429.10¡Ê+11.60¡¡+0.34%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á110131.44¡Ê+556.64¡¡+0.51%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1624Ëü5489¡Ê+82110¡¡+0.51%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì