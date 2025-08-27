¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¹ñ´ú¾ÆµÑÁÊÄÉ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡¡Ä¾¸å¤ËÃËÂáÊá
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤¹¤Ê¤ÉÉî¿«¤·¤¿¿Í¤òÁÊÄÉ¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤·¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤é1Ç¯´Ö¤Î¼ý´Æ¤À¡£Áá´ü¼áÊü¤ÏÌµ¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤¹¤Ê¤ÉÉî¿«¤·¤¿¿Í¤òÁÊÄÉ¤¹¤ë¤è¤¦»ÊË¡Ä¹´±¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ðÌ¾¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç¡Ö°ãË¡¤Ç¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤·¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ´ú¤Î¾ÆµÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹ñ´ú¤òÇ³¤ä¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎË½Æ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿°ãË¡¹Ô°Ù¤òÍ¶È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï·ûË¡¤ÎÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£