¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤Î¥Û¥ó¥À¼Ö140ËüÂæ¤òÅö¶É¤¬Í½È÷Ä´ºº¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÉÔ¶ñ¹ç¤Î¶²¤ì
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿Ìó140ËüÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÍ½È÷Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î3.5¥ê¥Ã¥È¥ëV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿5¤Ä¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¥å¥é¡×¤Î2018Ç¯¡Á20Ç¯·¿¡ÖTLX¡×¤È16Ç¯¡Á20Ç¯·¿¡ÖMDX¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥ó¥À¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï16Ç¯¤«¤é20Ç¯·¿¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¡¢18Ç¯¤«¤é20Ç¯·¿¤Î¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤ä17Ç¯¤«¤é19Ç¯·¿¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ141ËüÂæ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¸Î¾ã¤ÎÊó¹ð¤¬Ìó3000·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7·ï¤Ï¾×ÆÍ¤ä²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£