£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾®Éý¹â¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö11:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:04¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45277.43¡Ê-5.04¡¡-0.01%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21481.07¡Ê+31.78¡¡+0.15%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42465¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+165¡¡+0.39%¡Ë
²¤½£³ô¼°26ÆüGMT15:04
±ÑFT100¡¡ 9262.65¡Ê-58.75¡¡-0.63%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24213.83¡Ê-59.29¡¡-0.24%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7726.98¡Ê-116.06¡¡-1.48%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.692¡Ê-0.032¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.277¡Ê+0.002¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.928¡Ê+0.038¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.425¡Ê+0.005¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.727¡Ê-0.030¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.741¡Ê+0.048¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.470¡Ê-0.002¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.314¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.623¡Ê+0.007¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.49¡Ê-1.31¡¡-2.02%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3426.90¡Ê+9.40¡¡+0.28%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á110538.31¡Ê+963.51¡¡+0.88%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1629Ëü6663¡Ê+142050¡¡+0.88%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
