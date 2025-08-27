£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö12:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45261.15¡Ê-21.32¡¡-0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21488.83¡Ê+39.54¡¡+0.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42400¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+100¡¡+0.24%¡Ë
²¤½£³ô¼°26ÆüGMT16:07
±ÑFT100¡¡ 9265.80¡Ê-55.60¡¡-0.60%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24152.87¡Ê-120.25¡¡-0.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7709.81¡Ê-133.23¡¡-1.70%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.689¡Ê-0.034¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.273¡Ê-0.002¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.922¡Ê+0.033¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.427¡Ê+0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.723¡Ê-0.034¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.740¡Ê+0.047¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.469¡Ê-0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.314¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.623¡Ê+0.007¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.45¡Ê-1.35¡¡-2.08%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3436.30¡Ê+18.80¡¡+0.55%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109699.25¡Ê+124.45¡¡+0.11%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1615Ëü7603¡Ê+18330¡¡+0.11%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45261.15¡Ê-21.32¡¡-0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21488.83¡Ê+39.54¡¡+0.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42400¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+100¡¡+0.24%¡Ë
²¤½£³ô¼°26ÆüGMT16:07
±ÑFT100¡¡ 9265.80¡Ê-55.60¡¡-0.60%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24152.87¡Ê-120.25¡¡-0.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7709.81¡Ê-133.23¡¡-1.70%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.689¡Ê-0.034¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.273¡Ê-0.002¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.922¡Ê+0.033¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.427¡Ê+0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.723¡Ê-0.034¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.740¡Ê+0.047¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.469¡Ê-0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.314¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.623¡Ê+0.007¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.45¡Ê-1.35¡¡-2.08%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3436.30¡Ê+18.80¡¡+0.55%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109699.25¡Ê+124.45¡¡+0.11%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1615Ëü7603¡Ê+18330¡¡+0.11%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì