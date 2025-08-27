¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¹Ö±é¤ÎÄ´À°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ê¤·¡¡ÌÀÆü¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂÔ¤Á¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö12:42¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:42¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45291.35¡Ê+8.88¡¡+0.02%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21499.76¡Ê+50.47¡¡+0.24%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42385¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+85¡¡+0.20%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½»Âð¥íー¥ó¤ò½ä¤ëÉÔÀµ¿½ÀÁµ¿ÏÇ¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤òÂ¨»þ²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ï²òÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µõµ¶¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¿®¤¸¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¡Ö½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÄóÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë£Æ£Ò£Â¤Ø¤Î²ðÆþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ËÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î¿®Ç¤Äã²¼¤Ï»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤¿µÞ¾å¾º¤ÎÄ´À°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ï£¹·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¼¡Âè¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î°ú¤±¸å¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î·è»»ÂÔ¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£ÆâÍÆ¤ä»Ô¾ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢³ä¹â¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏµÞÂ®¤ÊÄ´À°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¤Î¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿·´ØÀÇ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¤¬µÞÆ¡££Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¤¬Æ±¼Ò¤«¤éÌó£²£³£°²¯¥É¥ë¤Ç¼þÇÈ¿ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¤È£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¤¬¾å¾º¡£Î¾¼Ò¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤È¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÎÌ»Ò¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò·×²è¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬¾å¾º¡£³«È¯Ãæ¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¡Ê·Ð¸ýÌô¡Ë¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥©¥°¥ê¥×¥í¥ó¡×¤¬¡¢Î×¾²»î¸³¤Ç´µ¼Ô¤ÎÂÎ½Å¤òÊ¿¶Ñ£¹¡¥£¶¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤Î¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£¹£²¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£±£´¥É¥ë¤«¤é£²£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¯ÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÃæÎ©¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±£¹¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¡¡52.18¡Ê+22.30¡¡+74.63%¡Ë
£Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¡¡28.29¡Ê-0.45¡¡-1.57%¡Ë
£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¡241.60¡Ê+2.17¡¡+0.91%¡Ë
¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¡¡16.07¡Ê+2.23¡¡+16.11%¡Ë
¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¡¡74.47¡Ê+3.28¡¡+4.60%¡Ë
£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¡¡14.49¡Ê+0.82¡¡+5.96%¡Ë
¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¡¡188.62¡Ê-4.66¡¡-2.41%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡227.53¡Ê+0.37¡¡+0.16%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡501.34¡Ê-2.92¡¡-0.58%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡228.07¡Ê+0.13¡¡+0.06%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡207.97¡Ê-1.19¡¡-0.57%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡207.19¡Ê-1.30¡¡-0.62%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡346.57¡Ê-0.03¡¡-0.01%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡181.66¡Ê+1.85¡¡+1.03%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡751.86¡Ê-1.45¡¡-0.19%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡166.36¡Ê+3.00¡¡+1.84%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡727.13¡Ê+31.80¡¡+4.57%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45291.35¡Ê+8.88¡¡+0.02%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21499.76¡Ê+50.47¡¡+0.24%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42385¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+85¡¡+0.20%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½»Âð¥íー¥ó¤ò½ä¤ëÉÔÀµ¿½ÀÁµ¿ÏÇ¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤òÂ¨»þ²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ï²òÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µõµ¶¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¿®¤¸¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¡Ö½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÄóÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë£Æ£Ò£Â¤Ø¤Î²ðÆþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ËÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î¿®Ç¤Äã²¼¤Ï»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤¿µÞ¾å¾º¤ÎÄ´À°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ï£¹·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¼¡Âè¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î°ú¤±¸å¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î·è»»ÂÔ¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£ÆâÍÆ¤ä»Ô¾ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢³ä¹â¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏµÞÂ®¤ÊÄ´À°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¤Î¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿·´ØÀÇ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¤¬µÞÆ¡££Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¤¬Æ±¼Ò¤«¤éÌó£²£³£°²¯¥É¥ë¤Ç¼þÇÈ¿ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¤È£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¤¬¾å¾º¡£Î¾¼Ò¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤È¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÎÌ»Ò¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò·×²è¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬¾å¾º¡£³«È¯Ãæ¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¡Ê·Ð¸ýÌô¡Ë¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥©¥°¥ê¥×¥í¥ó¡×¤¬¡¢Î×¾²»î¸³¤Ç´µ¼Ô¤ÎÂÎ½Å¤òÊ¿¶Ñ£¹¡¥£¶¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤Î¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£¹£²¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£±£´¥É¥ë¤«¤é£²£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¯ÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÃæÎ©¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±£¹¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¡¡52.18¡Ê+22.30¡¡+74.63%¡Ë
£Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¡¡28.29¡Ê-0.45¡¡-1.57%¡Ë
£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¡241.60¡Ê+2.17¡¡+0.91%¡Ë
¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¡¡16.07¡Ê+2.23¡¡+16.11%¡Ë
¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¡¡74.47¡Ê+3.28¡¡+4.60%¡Ë
£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¡¡14.49¡Ê+0.82¡¡+5.96%¡Ë
¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¡¡188.62¡Ê-4.66¡¡-2.41%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡227.53¡Ê+0.37¡¡+0.16%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡501.34¡Ê-2.92¡¡-0.58%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡228.07¡Ê+0.13¡¡+0.06%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡207.97¡Ê-1.19¡¡-0.57%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡207.19¡Ê-1.30¡¡-0.62%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡346.57¡Ê-0.03¡¡-0.01%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡181.66¡Ê+1.85¡¡+1.03%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡751.86¡Ê-1.45¡¡-0.19%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡166.36¡Ê+3.00¡¡+1.84%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡727.13¡Ê+31.80¡¡+4.57%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ