ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò¡È¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡É¤ÈÈ¯É½¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬ÆÃÊÌ¥Ó¥¶µ½Ò¤òºï½ü
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï22Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬ÆüËÜ¤Ëµï½»¤·Æ¯¤¤¿¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹â¤¤µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸í¾ðÊó¤¬SNS¤Ç³È»¶¤·¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¹³µÄ¤äÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤È¤·¤ÆÄûÀµ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢26Æü¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤·¤¤À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶À©ÅÙ¤äµï½»¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄûÀµ¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÆó¹ñ´Ö¤ÎÊ¸²½Åª¤Êå«¤ò¶¯¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£