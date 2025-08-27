37ºÐ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í²ÃÆþ¤Ç3µ¨¤Ö¤ê¥»¥ê¥¨Aµ¢´Ô¡ª¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥Þ¥óU¤Ç³èÌö
¡¡¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ï26Æü¡¢¥ê¥è¥ó¤«¤é¸µ¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥è¥ó²ÃÆþ»þ¤Ë2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÎÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡£ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢·ÀÌó¤¬1Ç¯´Ö±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ò·ï¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï1988Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß37ºÐ¡£194cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ë¼éÈ÷ÅªMF¤À¡£2004Ç¯¤ËÊì¹ñ¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Î¥³¥·¥Ä¥§¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢2010¡Ý11¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥À¥ô¥£¥É¡¦¥ë¥¤¥¹¡Ê¸½¡§¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Î¼è°ú¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢ÇäµÑ¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¸å¤Î2014Ç¯1·î¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Çã¤¤Ìá¤·¤ò·èÃÇ¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥ï¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡§¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¡¿EFL¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÉÔÆ°¤ÎÃæÈ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£Éüµ¢¸å¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»154»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç7¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼»þÂå¤Î¡È²¸»Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»189»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£ºÆ¤Ó¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤È¡¢1Ç¯´Ö¤ÎºßÀÒ¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»50»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¥ê¥è¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ê¥è¥ó¤Ç¤Ï1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÎÏ¤òÄ¥¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»58»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢2018¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»48»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤ËÂåÉ½°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ê¥¨A¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î³«ËëÀï¤ò0¡Ý2¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¥ê¥¨A»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥Á
