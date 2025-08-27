¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢9·î10Æü2»þ¤ËÈ¯É½²ñ³«ºÅ¤Ø
¡¡ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï¡¢9·î10Æü2»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÎãÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢iPhone¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏiPhone¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çö·¿¤Î¡ÖiPhone 17 Air¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤½¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWWDC¡×¤Ç¤Ï¡¢iOS 26¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤Apple Event¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡×¤ÈSNS¤ØÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£