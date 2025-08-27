ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âMLB¤Ç³èÌö¡¡¥ì¥¤¥º¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¡õÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¡È¶ÐÊÙ¡É¥±¥¢¤ÇÁª¼ê»Ù¤¨¤ë
¡¡ÌîÌÐ±ÑÍº¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£¤Ç¤Ï³ÆµåÃÄ¤ÇÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤éÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19¡Á23Ç¯¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¶¯¹ë¥ì¥¤¥º¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ºßÀÒ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¢Êý¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡ÄãÍ½»»µåÃÄ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ê¤¬¤éËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¤¥º¤ò¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡õ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍÀ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·óïªµä¡Ê¤·¤ó¤¤å¤¦¡Ë»Õ¤ÎÊ¡ÅÄ¿Â°ìÏº¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤À¡£
¡¡2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é¡¢10·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¡£¸á¸å7»þ³«»Ï¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë¤Ïµå¾ìÆþ¤ê¤·¡¢¼ç¤ËÅê¼ê¤Î¥±¥¢¤òÃ´Åö¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢ïªµä¤Ê¤É¤ò»Ü¤·¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌòÌÜ¡×¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤¬Âç¤Þ¤«¤Ê¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤òÍÀ¤µ¤ó¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¶ÐÊÙ¤µ¤Ï¥ì¥¤¥º¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤È³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Ç»³¸ý½Ó»á¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åû¹á¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤À¤«¤é¡×¤È¥ì¥¤¥º¤Ë°ú¤Î±¤á¤é¤ìºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¡£Ä¾ÀÜ¿Ç¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£23Ç¯7·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÉª¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥é¥¹¥à¥»¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÉüµ¢¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1»î¹çÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¥É¥¥É¥¡£¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ10¾¡¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥ì¥¤¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤«¤éÊâ¤àÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢19¡¢20Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÄÌ»»147¾¡±¦ÏÓ¥â¡¼¥È¥ó¡Ê¸½¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ü½Ñ¤Ç¥â¡¼¥È¥ó¤ò16¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÆ³¤¡¢¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤Ø¤Î»Ü½Ñ¤¬°ìÈÖ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¼÷»Ê¤òÇã¤¤»ä¤ÎÉô²°¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç2ÅÙ¡¢¥ì¥¤¥º¤Ç1ÅÙ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÏÈá´ê¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¥ì¥¤¥º¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ìÈÖ¥±¥¬¤¬¾¯¤Ê¤¤µåÃÄ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀÀ¤¤¤¬½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Çº£µ¨¤³¤½4°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö162»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¿´¤âÂÎ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤Æ¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ÎÁ´ÉôËº¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤¤¤Ä¤«À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ò¿®¤¸¡¢2¿Í¤ÏÁª¼ê¤Î°ìµó°ìÆ°¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢·üÌ¿¤Î¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡þÊ¡ÅÄ¡¡¿Â°ìÏº¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£07Ç¯²Æ¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Î¥È¥í¥¤Âç¤òÂ´¶È¡£14Ç¯¤«¤é¥ì¥¤¥º¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÇºßÀÒ¡£15Ç¯¤«¤é¥ì¥¤¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤·¡¢19Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¡£Á´ÊÆ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£ïªµä¤òÂç¥ê¡¼¥°¤Î¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡£
¡¡¡þÅÏÊÕ¡¡ÍÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Û¤Þ¤ì¡Ë1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë6·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£ïªµä¤¢¤óËà¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Ø°µ»ÕÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢02Ç¯¤«¤é²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ë10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¡¢»³¸ý»á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡£16¡Á18Ç¯¤ÏÁ°ÅÄ¤ÈÅÏÊÆ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£19Ç¯¤ËÅû¹á¤È·ÀÌó¤·¡¢20Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¡£09Ç¯¤Ë¤ÏWBCÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£