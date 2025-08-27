¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡¡½Ð¾ì12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡ª¿ûÌî¤«¤é»Íµå¤ÈÆâÌî°ÂÂÇ¤òµÏ¿
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹4¡½3¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¿ûÌî¤«¤é»Íµå¤È°ìÎÝ¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿19Æü¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡ÖÁ°²óÂÐÀï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ°Æ»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¤Ï±¦ÏÓ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢9Æü°ÊÍè¡¢½Ð¾ì12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤â¶¥¤ê¾¡¤Á¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£