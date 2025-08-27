¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶ÁÏÀß¡×¤Ê¤É¸í¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤òºï½ü
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢JICA¡á¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤¬ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ½¢Ï«¤òË¾¤à¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï26Æü¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¶¨ÎÏ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆó¹ñ´Ö¤ÎÊ¸²½Åª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢JICAÂ¦¤Ï26Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JICA¹ÊóÉô¡¡¹¾¸¶Í³¼ù¤µ¤ó
¡Ö°ÜÌ±¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈ¯¿®¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×