ÂçÃ«¤ËV¤Î¡È»È¼Ô¡É¤¬Íè¤¿¡ª¡¡¡ÖBTS¡×V¤¬»Ïµå¼°¢ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÊÖ¤êºé¤M29
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡½0¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¡ÖV¡×¤Î»È¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡ª¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦V¡Ê29¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÀï¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ2Ï¢¾¡¡£4Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö29¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÂçÃ«¤ò´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô6926Ëü¿Í¤ÏÂçÃ«¤ÎÌó7ÇÜ¡£¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖBTS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡ÖV¡×¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£»°ÎÝÂ¦¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÃ«¤ÈÂÐÌÌ¡£¥Ï¥°¤Î¸å¤Ï¾Ð´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë¡ÖV¡×¤ò´Þ¤à5¿Í¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÇØÈÖ¹æ¡Ö7¡×¤Î¥É·³¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Çº¸ÏÓ¤«¤é¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¡£Êá¼êÌò¤Î»³ËÜ¤È¤â¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î24ºÐ¥Ñ¥Ø¥¹¤À¡£3²ó¤Ë22¹æÀèÀ©¥½¥í¡¢5²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î23¹æ2¥é¥ó¡£7²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤¬14¹æ¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢´ÑµÒÀÊ¤Î¡ÖV¡×¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤·¤¿¡£25ºÐ±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹7²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÂçÃ«¤¬ÉÔÈ¯¤Ç¤â¼ã¼ê¤¬³èÌö¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¡È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¡É¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Á¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¡¢Á°Æü¤Ë½éÅÀÅô¤µ¤»¤¿ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò°ìµ¤¤Ë2¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¡Ö29¡×¡£4Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¤âÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¡ÖV¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿VICTORY¤ÇºÆ¤ÓÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤ë¤«¡£
¡¡¢¦BTS¡¡´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢13Ç¯¤Ë¡ÖËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¤³¦¿Ê½Ð¤ò»ëÌî¤Ë17Ç¯¤Ë¡ÖBTS¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢20Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖDynamite¡×¤ÏYouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬19²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎRM¡Ê30¡Ë¡¢JIN¡Ê32¡Ë¡¢SUGA¡Ê32¡Ë¡¢J¡½HOPE¡Ê31¡Ë¡¢JIMIN¡Ê29¡Ë¡¢V¡Ê29¡Ë¡¢JUNGKOOK¡Ê27¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤Ç°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£