MLB¤Ç³èÌöÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ª¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¿¢¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊ¬ÀÏ´±¡É¡¡D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÃ«Âô·ò°ì»á¤ÎÄ¹½÷
¡¡08Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¿¢¾¾ÂÙÎÉ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥³¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤¦¾¯¤·Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê»Å»ö¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤ÎÊÊ¤ò¸«È´¤¼«·³Áª¼ê¤ØÅÁ¤¨¡¢ÅðÎÝ¡¢ÆÀÅÀ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¡£¼«·³Åê¼ê¤ËÊÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¼«Á³¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÆü¤Ï°ÜÆ°¤Îµ¡Æâ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍê¤ó¤ÇÉô²°¤Ç¤º¤Ã¤È»Å»ö¡£ËèÆüºÇÄã¤Ç¤â6»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µå¾ì¤Ç¤ÏÃ´Åö¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÁ°¿¦¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤â¤³¤Ê¤¹¡£¡Ö¼¡¤Î¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤â¤¢¤ë¡£¶ìÏ«¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Ê¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¤Ë¡Ö»î¹ç¤ÇÂÇ¼Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊÊ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Áê¼ê¤¬´°Á´¤ËÄ¾¤·¤Æ¼¡¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿º£¤ÎÂç¥ê¡¼¥°¤¬¥Ç¡¼¥¿ÊÐ½Å¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´Ä¶¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ14Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡£ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éNPB¤Î´ÆÆÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ï¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊºûÅÄ¹¬»ÌÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¡þ¿¢¾¾¡¡ÂÙÎÉ¡Ê¤¦¤¨¤Þ¤Ä¡¦¤¿¤¤¤é¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô½Ð¿È¤Î41ºÐ¡£À¾ÉðÂæÀéÍÕ¤«¤éÆî¥¤¥ê¥Î¥¤Âç¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ç¡¼¥ë¹»¤ËÆþ³Ø¡£±¿Æ°³Ø¤Î³Ø»Î¹æ¡¢Á´ÊÆ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊNATA¡Ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡£06Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼3A¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢08Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¡¢10¡¢12¡¢14Ç¯¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£22Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¸µÃæÆü¡¦Ã«Âô·ò°ì»á¤ÎÄ¹½÷¡¦½ç»Ò¤µ¤ó¤ÏD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¢ä³ÆµåÃÄ¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæÅçÍÛ²ð¤µ¤ó¡¢µÆÃÓ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ó¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î»ûÅÄÍÇ°ì¤µ¤ó¤¬³èÌöÃæ¡£ÃæÆü¤ÇÄÌ»»2062°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ëÃ«Âô·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦Ã«Âô½ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ó¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥½¥Õ¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÅÄÂåÃÒ»Ë¤µ¤ó¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡õïªµä»Õ¤ÎÃçÃ«¹ñÉ×¤µ¤ó¤é¤¬¤¤¤ë¡£