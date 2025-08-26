Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬1¡Á7·î¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾ÆÅ¹¡×¤ÎÅÝ»ºÆ°¸þ¤òÈ¯É½¡¢ÅÝ»º¤Ï²áµî15Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹
¿¿²Æ¤Ë³ÆÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ëº×¤ê¤ÇÄêÈÖ¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤¤¬Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢º£Ç¯1¡Á7·î¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡¦¾Æ¤¤½¤Ð²°¡¦¤¿¤³¾Æ¤²°¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×ÅÝ»º¤¬17·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30.7¡óÁý¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2011Ç¯°Ê¹ß¤Î15Ç¯´Ö¤Î1¡Á7·î¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤â2020Ç¯¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ´¤â¤ó¡×¤¬¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ÎÂçºå¤¬6·ï¡Ê¹½À®Èæ35.2¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤äÂçºåËüÇî¤ÇµÒÂ¤Ï¹¥Ä´¤À¤¬¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬¶¥Áè·ã²½¤ò¾·¤¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð±ÄÂÎÎÏ¤ÎË³¤·¤¤¾®¡¦ÎíºÙµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×²°¤ËÊª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Ê¤É¤Î´Ä¶°²½¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Âç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤äÎ¹¹ÔµÒ¤¬Ê´¤â¤ó¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Äµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡Ö¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡Ê²Ã¹©¿©ÉÊ¡Ë¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®ÇþÊ´¡¦Ìý¡¦¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¼çÍ×¿©ºà¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÇ¯¡¹¹âÆ¡£¿Í·ïÈñ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡¦¾Æ¤¤½¤Ð²°¡¦¤¿¤³¾Æ¤²°¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢ÉéºÄ1²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®¡¦ÎíºÙµ¬ÌÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬76.4¡ó¤È8³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬ÍèÅ¹µÒ¿ô¤Î¸º¾¯¤ËÄ¾·ë¤·¤«¤Í¤º¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÌ£¤äÌ¥ÎÏ¤Î³«È¯¡¢Å¹ÊÞ²þÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢SNSÈ¯¿®¤Ê¤É¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âË³¤·¤¯¡¢¶ÈÀÓÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡¦¾Æ¤¤½¤Ð²°¡¦¤¿¤³¾Æ²°¡×¤ÎÅÝ»º¤¬¡¢½©¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÁýÀª¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¶ÈÊ¬Îà¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾ÆÅ¹¡×¤Îº£Ç¯1¡Á7·î¤ÎÅÝ»º¡ÊÉéºÄ1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤ò½¸·×¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1¡Á7·î¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡¦¾Æ¤¤½¤Ð²°¡¦¤¿¤³¾Æ¤²°¤ÎÅÝ»º¤Ï17·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30.7¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î1.3ÇÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤¬14·ï¤Ç8³ä¡Ê82.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤ë¡£¤¿¤³¾Æ¤²°¤Ï2·ï¡¢¾Æ¤¤½¤Ð²°¤Ï1·ï¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶°øÊÌ¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¡ÖÈÎÇäÉÔ¿¶¡×¤Î13·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.3¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î76.4¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¼ÒÅÝ»º¤ÎÍ¾ÇÈ¡×¤¬2·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¥¼¥í¡Ë¡¢¡Ö»ö¶È¾å¤Î¼ºÇÔ¡×¡ÊÆ±1·ï¡Ë¤È¡ÖÀßÈ÷Åê»ñ²áÂç¡×¡ÊÆ±¥¼¥í¡Ë¤¬³Æ1·ï¤À¤Ã¤¿¡£
½îÌ±¤ÎÌ£¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡ÖÊ´¤â¤ó¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢±ß°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Êª²Á¹â¤È¿Í¼êÉÔÂ¤ÇµÕÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£