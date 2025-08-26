¥Ù¥ë¥¥ó¡¢¿·µ»½ÑÅëºÜ¤ÎGaN½¼ÅÅ´ï¤òÈ¯É½¡¡Qi2 25WÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤â
¡¡¥Ù¥ë¥¥ó¡ÊBelkin¡Ë¤Ï¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿GaN½¼ÅÅ´ï¡ÖBelkin Cubic Charger¡×¤ä¡¢Qi2 25W¡ÊQi2.2¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖUltraCharge¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
UltraCharge 3-in-1 25W Wireless Charger
ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¥¼¥íµ»½ÑÅëºÜ¡ÖBelkin Cubic Charger¡×
¡¡¡ÖBelkin Cubic Charger¡×¤Ï¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ëZero-Standby Power¡ÊZSP¡Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿GaN½¼ÅÅ´ï¡£¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢ZSPµ»½Ñ¤ÈD-mode GaNµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê½¼ÅÅ´ï¤ÎÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬Ìó0.1W¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï0.005W¤ÈÌó20ÇÜ¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢D-mode GaN¤ÏÊüÇ®À¤ä¾®·¿²½¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢½¾Íè¤ÎGaN½¼ÅÅ´ï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó95¡ó¤Î¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤¿»î»»¤Ç¡¢Ç¯´Ö1.5²¯kWh¤ÎÀáÅÅ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¡¢Ìó20²¯±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Í¥µ¥¹¤¬»Ù¤¨¤ëGaN¤ÈZSPµ»½Ñ
¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëGaN¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖD-mode¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡ÖE-mode¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹â¸úÎ¨¤ÊÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅ»þ¤ÎÅÅÎÏ¥í¥¹¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ZSPµ»½Ñ¡£ÄÌ¾ï¡¢½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÔµ¡¾õÂÖ¤Ç¤âÈù¾®¤ÊÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ÆÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¬¡¢¥ë¥Í¥µ¥¹¤Ï¤³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¡£¥Ù¥ë¥¥ó¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÔµ¡ÅÅÎÏ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ºÇÂç50W¡Ê25W¡Ü25W¡ËÂÐ±þ¤Î¡ÖBelkin Cubic Charger 50W¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤È¡¢ºÇÂç67W¡Ê45W¡Ü20W¡ËÂÐ±þ¤Î¡ÖBelkin Cubic Charger 67W¡×¡Ê4890±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤â9·î15ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
Qi2 25WÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖUltraCharge¡×¥·¥êー¥º
¡¡¿·¤¿¤ËQi2 25W¤Ë½àµò¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖUltraCharge¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖChillBoost¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢iPhone 16 Pro¤ò29Ê¬¤Ç50¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£È¯Çä¤Ï9·î10Æü¡£
¡ÖUltraCharge¡×¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖBoostCharge¡×¤ÈÊÂ¤Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë
UltraCharge 3-in-1 25W Wireless Charger
¡¡¡ÖUltraCharge 3-in-1¡×¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅ´ï¡£½Å¤µ¤ÏÌó190g¤Ç¡¢ºÇÂç25W¤ÎQi2¥â¥¸¥åー¥ë¤È5W¤ÎQi¥â¥¸¥åー¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢Apple Watch¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´Ý·¿¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü5990±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊAmazon.co.jp¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü3990±ß¡£
UltraCharge 3-in-1, Square
Round
UltraCharge 2-in-1 25W Wireless Charger
¡¡¡ÖUltraCharge 2-in-1¡×¤Ï½Å¤µÌó160g¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡£ºÇÂç25W¤ÎQi2¥â¥¸¥åー¥ë¤È5W¤ÎQi¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB Type-C¥Ýー¥È¤âÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡´Ý·¿¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¸ÂÄê¤Ç²Á³Ê¤Ï8990±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤òÈÎÇä¤·¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¡¢²Á³Ê¤Ï7990±ß¡£
UltraCharge Pro 3-in-1 25W Charging Dock
¡¡¡ÖUltraCharge Pro 3-in-1¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¡£ÀÅ²»¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ò14¡ó¸þ¾å¡£25Ê¬¤Ç50¡ó¤Î½¼ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥Á¥ã¥³ー¥ë¤È¥µ¥ó¥É¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü7990±ß¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶¦ÄÌ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
Î¹¹ÔÍÑ½¼ÅÅ´ï¤ä¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¤â³È½¼
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°¸þ¤±¤ËÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ーÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖBelkin BoostCharge Pro 3¥Ýー¥È GaN½¼ÅÅ´ï 70W¡¿100W¡×¤ä¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËACº¹¹þ¸ý¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡Ö3¸ý½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó USB¥Ýー¥ÈÉÕ¤ 70W¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÑ´¹¼°¥×¥é¥°
ÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3¸ý½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×À½ÉÊ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£