¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ú#¥¬¥ó¥À¥àZZ¡Û¥Í¥ª¡¦¥¸¥ª¥óÃÏµå¿¯¹¶¤ÎÀèÊ¼¡ªÆÈÆÃ¤ÎÁõÈ÷¤È´ÊÃ±ÁÈÎ©¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎHG¥¥Ã¥È²½¡ª
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡Ù¡Ê1986Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥Éー¡¦¥¢ー¥·¥¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¥Í¥ª¡¦¥¸¥ª¥ó·³¤Î¥Þ¥·¥å¥Þー¡¦¥»¥í¤ËÂ÷¤µ¤ì¡¢Æ±·³¤ÎÃÏµå¿¯¹¶ºîÀï¤ÎÀèÊ¼¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Þー¥ó¡¦¥«ー¥óÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥º¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤È¥¨¥¥ー¥´¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¥×¥¹ÀïÌò»þ¤ËÂè»°ÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¡ÖAMX-004 ¥¥å¥Ù¥ì¥¤¡×¡ÖAMX-003 ¥¬¥¶C¡×¤ÇÀïÆ®¤Ë²ðÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Þー¥ó¤Ï¾ðÀª¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÖAMX-006 ¥¬¥¶D¡×Â¾¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤¬²õÌÇ¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¥Í¥ª¡¦¥¸¥ª¥ó¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÃÏµå·÷¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Í¥ª¡¦¥¸¥ª¥ó·³¤Î´úÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¯¹¶¤¹¤ë¤â¡Ä¡Ä¡Û
¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥³¥í¥ËーÆâ¤Ç¥¸¥å¥Éー¤ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¤³¤Î¡ÖAMX-101 ¥¬¥ë¥¹J¡×¤Ï¥¢¥¯¥·¥º¤Ëµì¥¸¥ª¥ó·Ïµ»½Ñ¼Ô¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖAMX-102 ¥º¥µ¡×¡ÖAMX-103 ¥Ï¥ó¥Þ¡¦¥Ï¥ó¥Þ¡×¡ÖAMX-104 R¡¦¥¸¥ã¥¸¥ã¡×Åù¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ·²¤Î°ìµ¡¤Ç¤¹¡£ºîÀï¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤Æ±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Úー¥¹¥³¥í¥Ëー¤Î¥µ¥¤¥É1ÊýÌÌ·³¤È¤·¤Æ½äÍÎ´Ï¥¨¥ó¥É¥é¡Ê´ÏÄ¹¡§¥Þ¥·¥å¥Þー¡¦¥»¥í¡Ë¤È¶¦¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¡¢½é¤á¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¥³¥í¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥É1¤Î1¥Ð¥ó¥Á¥³¥í¥Ëー¡È¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡É¤òÀ©°µ¤·¤ÆÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¡¢ÃÏµå¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥³¥í¥Ëー¤Ë¤Ï¥°¥ê¥×¥¹ÀïÌò¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¥¨¥¥ー¥´¤ÎÀï´Ï¥¢ー¥¬¥Þ¤¬Àè¤ËÆþ¹Á¤·¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä½ýÉÂÊ¼¤Î¥±¥¢Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥å¥Éー¡¦¥¢ー¥·¥¿¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Z¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þー¤Î¥¬¥ë¥¹J¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·àÃæ½ªÈ×¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡Û
¤Ä¤¤¤ËHG¥¥Ã¥È²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¬¥ë¥¹J¡ª
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥¬ー¡¦¥é¥ó¥Á¥ãー¤ò¹½¤¨¤ë
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¬¥ó¤âÁõÈ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¡º£²ó¡¢¥¥Ã¥È¤ò¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎHG¥¥Ã¥È²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥ë¥¹J¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î´ð½à¤ÇÆÈÆÃ¤Êµ¡¹½¤ò»ý¤Äµ¡ÂÎ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«ÁÈ¤ó¤Ç¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ë¥¹JÁÈ¤à¤¾¡ª¤¤¤¤É÷¤À¡Ä¡Ä²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¤ï¡ª
¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡×¤Î¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥ó¥Êー¤¬A～D¡¢SB-13¤Ç7Ëç¡¢¥·ー¥ë1Ëç¡¢ÁÈÎ©ÀâÌÀ½ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Êー¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¥¢¥¯¥·¥º¤¬ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò»Ï¤á¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Æ¥Ñー¥Ä¤âÂç¤¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÈ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È
A:Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¬¥ó¡¢¥Î¥º¥ëÎà¡¢²Ã¾þÉô
B1:¼ç¤ËµÓÉô¤ÎÁõ¹Ã¡¢Æ¬Éô¤Ê¤É
B2:¼ç¤ËµÓÉô¤ÎÁõ¹Ã¡¢¶»Éô¤Ê¤É
C1:¼ç¤Ë¹øÉô¡¢ÏÓÉô¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÁõ¹Ã
C2:¼ç¤Ë¹øÉô¡¢ÏÓÉô¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÁõ¹Ã
D1:¼ç¤Ë¥á¥«Éô
D2:¼ç¤Ë¥á¥«Éô
SB-13:¥Óー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¿¥·ー¥ë
