¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î27Æü(¿å)¡Ö¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð¡× ¡Ö¸üÍÈ¤²¤È¥¯¥ë¥ß¤Î¥µ¥é¥À¡× ¡ÖÌîºÚ¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼É÷Ì£¥¹¡¼¥×¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ä¹áºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤Î¿©Âî¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ê·Ú¡¢ËÜ³Ê¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð
´Å¤¯¤Æ¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤¬¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÆÃÄ§¡£¥Õ¥©¡¼¤ÏÊÆ¤Çºî¤é¤ì¤ëÌÍ¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§618Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¤à¤¥¨¥Ó 10Èø ¸üÍÈ¤² 1/2¸Ä
¥â¥ä¥· 1ÂÞ
¥Ë¥é 1/4Â«
¡ãßÖ¤êÍñ¡ä
Íñ 1¸Ä
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ã¹á¤ê½Ð¤·¡ä
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
ÀÖÅâ¿É»Ò (¹ï¤ß)1ËÜÊ¬
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1.5
¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1.5
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ Âç¤µ¤¸1
¥ì¥â¥ó½Á 1/2¸ÄÊ¬
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¹áºÚ¡Ë (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)¾¯¡¹
¥¨¥Ó¤Ï¡¢ÇØ¤ËÀõ¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ÆÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¤â¤ß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬ÎÌ³°¤ÎÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¡¢¿åÀö¤¤¤·¤Æ½¤ß¤ò¼è¤ë¡£
¸üÍÈ¤²¤Ï²£¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¡¢¸ü¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Ã¼¤«¤éÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥â¥ä¥·¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ò¥²º¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£¥Ë¥é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. (1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¹á¤ê½Ð¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¨¥Ó¤È¸üÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¡¢ßÖ¤á¤ë¡£
3. (2)¤Ë¥Õ¥©¡¼¤ò¤Û¤°¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤ë¡£¥â¥ä¥·¤È¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿å¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. (3)¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£(1)¤Î¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹áºÚ¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¸üÍÈ¤²¤È¥¯¥ë¥ß¤Î¥µ¥é¥À
¥¿¥¤¤Î¥µ¥é¥À¡Ö¥¬¥É¥¬¥É¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤ß¤½¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤¤¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§339Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1
¥¯¥ë¥ß 6Î³
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸1
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È Âç¤µ¤¸2
¤¹¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¼è¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¿ÉÌ£¤¬¼è¤ì¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2. ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3. ¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤È¶Ì¥Í¥®¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¤Æ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤«¤±¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÌîºÚ¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼É÷Ì£¥¹¡¼¥×
¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¡£ÌîºÚ¤Ï¥â¥ä¥·¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ê¤É¥¢¥ì¥ó¥¸¼«Í³¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§57Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¥Ë¥é 1/4Â«
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¿å 300ml
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ Âç¤µ¤¸1
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ ¾®¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2
2. (1)¤Ë¥Ë¥é¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥´¥ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ´ï¤ËÃí¤°¡£
