¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¿¥¤É÷¾Æ¤­¤½¤Ð¡× ¡Ö¸üÍÈ¤²¤È¥¯¥ë¥ß¤Î¥µ¥é¥À¡× ¡ÖÌîºÚ¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼É÷Ì£¥¹¡¼¥×¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ä¹áºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤Î¿©Âî¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ê·Ú¡¢ËÜ³Ê¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡£

¡Ú¼ç¿©¡Û¥¿¥¤É÷¾Æ¤­¤½¤Ð
´Å¤¯¤Æ¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤¬¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÆÃÄ§¡£¥Õ¥©¡¼¤ÏÊÆ¤Çºî¤é¤ì¤ëÌÍ¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§618Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Õ¥©¡¼  (´¥ÌÍ)140g
¤à¤­¥¨¥Ó  10Èø ¸üÍÈ¤²  1/2¸Ä
¥â¥ä¥·  1ÂÞ
¥Ë¥é  1/4Â«
¡ãßÖ¤êÍñ¡ä
  Íñ  1¸Ä
  ¥µ¥é¥ÀÌý  ¾®¤µ¤¸1
¡ã¹á¤ê½Ð¤·¡ä
  ¥µ¥é¥ÀÌý  Âç¤µ¤¸1
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
  ÀÖÅâ¿É»Ò  (¹ï¤ß)1ËÜÊ¬
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹  Âç¤µ¤¸1.5
  ¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹  Âç¤µ¤¸1.5
  ¥Ê¥ó¥×¥é¡¼  Âç¤µ¤¸1
  ¥ì¥â¥ó½Á  1/2¸ÄÊ¬
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¹áºÚ¡Ë  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥Õ¥©¡¼¤ò4Ê¬ÄøÅÙ¿»¤¹¡£¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£
¥¨¥Ó¤Ï¡¢ÇØ¤ËÀõ¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ÆÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¤â¤ß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬ÎÌ³°¤ÎÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¡¢¿åÀö¤¤¤·¤Æ½­¤ß¤ò¼è¤ë¡£
¸üÍÈ¤²¤Ï²£¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¡¢¸ü¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Ã¼¤«¤éÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥â¥ä¥·¤Ï¤Ç¤­¤ì¤Ð¥Ò¥²º¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£¥Ë¥é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤ËÀÚ¤ë¡£

¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤ÎÍñ¤ò¾®¤µ¤¤¥Ü¥¦¥ë¤Ë³ä¤ê¤Û¤°¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

2. (1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¹á¤ê½Ð¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¥¨¥Ó¤È¸üÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¡¢ßÖ¤á¤ë¡£

3. (2)¤Ë¥Õ¥©¡¼¤ò¤Û¤°¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤ë¡£¥â¥ä¥·¤È¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£

¥Õ¥©¡¼¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿å¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. (3)¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£(1)¤Î¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹áºÚ¤ò»¶¤é¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¸üÍÈ¤²¤È¥¯¥ë¥ß¤Î¥µ¥é¥À
¥¿¥¤¤Î¥µ¥é¥À¡Ö¥¬¥É¥¬¥É¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤ß¤½¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤¤¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§339Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¸üÍÈ¤²  1/2¸Ä
  ¥µ¥é¥ÀÌý  Âç¤µ¤¸1
¥¯¥ë¥ß  6Î³
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹  2Ëç
¶Ì¥Í¥®  1/4¸Ä
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
  ¤ß¤½  Âç¤µ¤¸1
  ¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È  Âç¤µ¤¸2
  ¤¹¤êÇò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸1
  ¿Ý  ¾®¤µ¤¸1
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¸üÍÈ¤²¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤«¤é2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥¯¥ë¥ß¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´¥Àù¤ê¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÁÆ¤¯¹ï¤à¡£

¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤­¼è¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¿ÉÌ£¤¬¼è¤ì¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¤òÎ¾ÌÌ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¯¡£

2. ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

3. ¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤È¶Ì¥Í¥®¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¤Æ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤«¤±¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò»¶¤é¤¹¡£

¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÌîºÚ¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼É÷Ì£¥¹¡¼¥×
¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¡£ÌîºÚ¤Ï¥â¥ä¥·¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ê¤É¥¢¥ì¥ó¥¸¼«Í³¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§57Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä  1Ëç
  ¥µ¥é¥ÀÌý  ¾®¤µ¤¸1
¥Ë¥é  1/4Â«
¥×¥Á¥È¥Þ¥È  4¸Ä
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¿å  300ml
  ¥Ê¥ó¥×¥é¡¼  Âç¤µ¤¸1
  ¥Ê¥ó¥×¥é¡¼  ¾®¤µ¤¸1
  ¿Ý  ¾®¤µ¤¸1
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1/2
±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸1/2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿Ä¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£ÍÕ¤ÏÉý1cm¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤êÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤òßÖ¤á¤ë¡£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤ë¡£

2. (1)¤Ë¥Ë¥é¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥´¥ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ´ï¤ËÃí¤°¡£

