¡Ú2025Ç¯8·î27Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2025Ç¯8·î27Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ½¼¼Â´¶ËþºÜ¤Ê°ìÆü¡£¤¿¤Àµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ÈË½°ûË½¿©¤Ç¼¡¤ÎÆüÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£±©ÌÜ¤ò³°¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£Æü¤Ï»þ´Ö¤ÈÍ½»»¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¤«¤éµ±¤¤òÊü¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¿¶¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ª¤ï¤Ã¤¿Îø¤¬Éü±ï¤·¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÎø°¦¤â¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£·¤²¼¤ä²¼ÃåÎà¡¢ÀöºÞ¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢Çã¤¤Ãù¤á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤È¤¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¼ê¤´¤¿¤¨¤ä´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ºÇÔ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÆ»¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤âÄ©Àï°ÕÍß¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤Î³èµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦º£Æü¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ÎÂÐºö¤ò¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤·¤¿¤ê¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡£
Îø°¦±¿ Îø¿ÍÊç½¸Ãæ¤ÎÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢Îø°¦±¿µ¤¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤·±ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ä¥«¥Õ¥§¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇÈÄ¹¤¬±ï¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¶â±¿¤Î¾å¤¬¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¶âÁ¬¤Î½ÐÆþ¤ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ Å¾¿¦¤äÆÈÎ©¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ËÅ¬¤·¤¿°ìÆü¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éËüÁ´¤Ë¿Ê¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·èÃÇ¤·¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ Æ²¡¹¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤â»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¡£º£Æü¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿ÉþÁõ¤ä¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤¼«Ê¬¡¢Í¥¤·¤¤¼«Ê¬¡¢ÃÎÅª¤Ê¼«Ê¬¡£Âç¤¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¤Õ¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬µÈ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤µ¤Ã¤½¤¯Ï¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Îø°¦¥â¡¼¥É¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡¢¥ì¥¢¤Ê¾®Êª¤¬°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡£º£Æü¤Ï²û¤â¿´¤âËþÂ¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö±¿ ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤ÎÀº¿À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÉô²°¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îø°¦±¿ ÌÜ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡ª¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¼ê¡£Áê¼ê¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶â±¿ »î¤·¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÃêÁª¤Ï¤¬¤¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢³¹¤Î¥¬¥é¥¬¥é¤ò²ó¤·¤¿¤é·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤Æü¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á»Ï¤á¤ë¤È¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ëÆü¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¥°¥ó¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¼¡¡¹¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ºî¶È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æ¬¤¬¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥Î¥ë¥Þ¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¸ÀÍÕ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¼Â´¶¤¹¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£°ì¸ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÁ´¤¯°ã¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÅÁ¸À¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£º£Æü¤ÏÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿Æ°¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê´À¤ò¤«¤¯¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Þ¤¯¤ë¤Ê¤É¤â¡»¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£
¶â±¿ ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ë¤«¡¢·ÐÈñ¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òº£Æü¤Ï³Ø¤Ö¤ÈÎÉ¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬´¶³Ð¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤âÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¶õµ¤¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·²á¤®¤Æ¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤ê¡¢ºßÂð¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤éºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤â±¿µ¤²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¸á¸å¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·²¿¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¡»¡£¤Þ¤¿Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îø°¦±¿ ¸µÎø¿Í¤ä°ìÅÙ¿¶¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤ÎºÆ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤Ê¬¡£¤¿¤À¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×ÄøÅÙ¤ËÂù¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼Â¤ÏÎø°¦±¿³ÈÂç¤Ë¡£
¶â±¿ ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Âà¶þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Àª¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£º£Æü¤ÏÀª¤¤Ç¤¤»¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¯¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·¾Ç¤êµ¤Ì£¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÂ¤ò»ß¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤â¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÂ¤ò¤¹¤¯¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
Îø°¦±¿ Í§¿Í¤ÎÃç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´±ï¤â±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ëÆü¡£º£Æü¤Ï¤ªÀá²ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÉÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿½ª¤ï¤Ã¤¿Îø¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÆ°¤¯¤Î¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÆü¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤ÎºÇ½é¤Îºî¶È¤¬¤³¤ì¡£¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¼Â¤ÏÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤âºã¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ô»ú¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£·ÐÈñÀá¸º¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë»ÅÆþ¤ìÀè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Éô²¼¤òÇÛÃÖ´¹¤¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡£Â»ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¤È²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 Åì
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·ë²Ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡£¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÆ§¤óÄ¥¤ë¡¢¿·¤·¤¤Åê»ñ¤è¤êÃùÃß³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ä«Î©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤¬Í¼Êý¤Ë¤Ï¾¯¤·Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ Û£Ëæ¤Ê´Ø·¸¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÒ»×¤¤¤Ç¤âÉü±ï¤Ç¤âÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤â¡£¤º¤ë¤º¤ë¤È¤·¤¿Îø°¦¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Åú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¼¡¤ÎÎø°¦¤¬¤¹¤°¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ Éô²¼¤ä¿·¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¡£²¿¤«¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬º£Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·µ¡´ï¤è¤ê¤â»È¤¤´·¤ì¤¿Æ»¶ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±ÍÇ½¤Ç¼«¿®¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶ÛÄ¥¤ÇÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤Ï24»þ´Ö¥Õ¥ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤ÇÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´í¸±¡£¹ç´Ö¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê±ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Þ¤À¡¢±¿Ì¿¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤ÈÌÀÆü¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤Ç¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Í½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤É¤³¤«ÌµÂÌ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ËÆ¬¤¬ºã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò¡£
»Å»ö±¿ ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¾¸ÀÌµÍÑ¤ÇÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤âÂ³¡¹¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¼ýÆþ¤âÉ¾²Á¤â¥¢¥Ã¥×¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
