¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥å¥¦¡×¤ÎÂè10²óÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ö±½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬26Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£25Æü¤Ë¡ÖºÂ¡¦¹â±ß»û2¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢26Æü¤âÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¡È´Ö¡É¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì¡ºÍ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤È´ÑµÒ¤òÏ¢Æü¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¡¢29Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦º£ÃÓ¥¬¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï26Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÇÛ¿®¡¢30Æü¸á¸å7»þ¤«¤éFANY¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ï8·î30Æü¸á¸å7»þ¡Á9·î13Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¡£
¢¦25Æü¤Î½éÆü½ªÎ»¸å¡Ö¥¥å¥¦¡×¥³¥á¥ó¥È
¡Ý¡Ý½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤Ô¤í¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°Õ¿Þ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÍî¤Á¤ÎÉôÊ¬¤È¤«¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
À¶¿å¡Ö¥Ü¥±¤Î1¸Ä1¸Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥±¤ÎÂç¤¤¤¾®¤µ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤è¤¯ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ô¤í¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤³¤³ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤â¤Í¡×
À¶¿å¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ØÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Ï¡¢º£Æü¤Ï¤·¤¿¤«¤Ê¡×
¤Ô¤í¡Ö¤¦¤ó¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡Ø´üÂÔ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç½ª»Ï½ª¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
À¶¿å¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¸ø±é»þ´Ö¤¬º£²ó¤Ï 1»þ´ÖÈ¾¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ²±¤Ç¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤ÎÂè»°²ó°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¢¨¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1»þ´Ö10Ê¬¡¢15 Ê¬¤È¤«¤Ç¡£6Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¥Ò¥¶¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¤Ô¤í¡Ö¤¤¤ä¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡£¡ØÇ¤Î³ú¤àÎÓ¸é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤è¤¯½ÐÍè¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
À¶¿å¡ÖÆ°¤¯¤«¤é½ÐÍè¤¿¤ó¤À¤è¡£º£²óÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Û¤ó¤ÈÂ¤¬ËÀ¾õÂÖ¡×
¤Ô¤í¡Ö¤À¤«¤é½ÐÍè¤ë¤À¤±Æ°¤±¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¶¿å¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â·ì¤ò½ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¾²¤º¤ì¤Î¤¸¤¤¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¸«¤É¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¨Âè3²ó¥¥å¥¦Ã±ÆÈ¸ø±é¡ØÇ¤Î³ú¤àÎÓ¸é¤Ï½ÏÇ½¤¯¿¡¤¯¡Ê¤Í¤³¤Î¤«¤à¤ê¤ó¤´¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯¤è¤¯¤Õ¤¯¡Ë¡Ù 2019 Ç¯ 8 ·î 6 Æü ºÂ¡¦¹â±ß»û 2
¡Ý¡ÝÃ±ÆÈ¶å²óÌÜ¤Þ¤Ç¤È²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ä¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤« ¡©
¤Ô¤í¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¤ó¤À¤±¤É¸«¤Æ¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÎáÏÂ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¤ËÀâÌÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´Éô¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¸«¤ËÍè¤ë´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×
À¶¿å¡Ö¤½¤ì¤Çµ²±¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¤Ô¤í¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Ä¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Êºî¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ê¡£Á°²ó¤Ï·ë¹½Ã±½ã¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
À¶¿å¡Öº£²ó¤Ï¡¢Êª¸ì¿§¤¬¶¯¤á¤Î²ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡×
¤Ô¤í¡ÖÊª¸ì¿§¤Í¡£°Û³¦¤È¤¤¤¦¤«SFÅª¤Ê¡¢ºÇ½é²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¤¬º£¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î
¤òÁ´Éô¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤¿´¶¤¸¡£¤À¤«¤éºÇ¸å¤¬åºÎï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æº£Æü½ÐÍè¤¿¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò½¸¤á
¤Æ¡Øº£Æü¤Ç´°À®¤·¤¿¡Ù´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
À¶¿å¡Ö¡Ø¤¢¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¡×
¤Ô¤í¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤ò»ý¤Æ¤Æ¡×
À¶¿å¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¤Ô¤í¡ÖÊ¸·ÝºîÉÊ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«°ú¤»»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤Æ¤ë¿Í¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ¤ÊÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·Ý¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¡£¥¢¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¼õ¤±¤¿¤«¤é¡Ø¤¢¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×
À¶¿å¡Ö¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡¢¤Í¡×
¤Ô¤í¡Ö¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤â¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£ÆüºÇ¸å¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡¢´°À®¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼õ¤±¤¿¤é¡ØÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡¢¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õ¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
À¶¿å¡ÖËÜÍè¤Í¡×
¤Ô¤í¡ÖÅÓÃæÅÓÃæ¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ò»£¤Ã¤ÆÎ®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÊÌ¤Ë¡¢¤Þ¤¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÂ¿Ê¬ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÊÌ¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡¢ºÇ¸å¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À¶¿å¡Ö¼«¿®¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
