26Æü¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¡¦¥Ç¡¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎCMÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±Æü¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¡¦¥Ç¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£Æ±¤¸¤¯°¦¸¤²È¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼çË¤¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ÎÆ°²è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¡¢ÊÌ¤Î¸¤¤¬Á¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦±ÇÁü¡£¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¹â¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ8·î26Æü¤¬¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¡¦¥Ç¡¼¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¼Ìë¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È°ÛÎã¡É¤È¸À¤¨¤ëCM¤¬ÁáÂ®ÆüÊÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë