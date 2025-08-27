7·î¡Ö´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¡×Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.9¡ó¾å¾º
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬26Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿´ë¶È´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤¹7·î¤Î¡Ö´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2.9¡ó¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å¾ºÎ¨¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢¾å¾º¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾å¾ºÎ¨¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÍÑ¤Îµ¡³£´ï¶ñ¤Î½¤Íý¤¬Á°Ç¯¤ËÃÍ¾å¤²²þÄê¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»Ô¶·¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£