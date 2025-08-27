¥¢¥Ë¥á¡Ö¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¤è¤êÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥ë360¡×¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡Ú¡Ö¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¥¹¥Ð¥ë 360 w/É÷¸«½á ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ver.¡Ë¡Û 8·î27Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§5,610±ß
¡Ú3D¥×¥ê¥ó¥ÈÉôÉÊ¡Û
¡Ú¥Ç¥«ー¥ë¡Ê¥Þー¥¥ó¥°¡Ë¡Û
(C)Ryuji Tsugihara/Coamix¡¦Tatsunoko Production G05-45N
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¡Ø¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡Ù¥¹¥Ð¥ë 360 w/É÷¸«½á ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ver.¡Ë¡×¤Î½Ð²Ù¤ò8·î27Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,610±ß¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡¢¥á¥«¥É¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ð¥ë360¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ð¥ë360¤Ï¡¢¿·µ¬3D¥×¥ê¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×+¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Î·Á¾õ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤¹¤ëÎ©¤Á¥Ýー¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê3D¥×¥ê¥ó¥È¥¥Ã¥È¡Ë¤Ï¸¶·¿À½ºî¤ò¤¢¤é¤±¤ó»á¤¬Ã´Åö¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥¢¥Ë¥á²èÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×+¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥éー
1/24É÷¸«½á¡Ê¸¶·¿À½ºî¡§¤¢¤é¤±¤ó»á¡Ë
¥á¥«¥É¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥â¥«ー
Æ·¥Ç¥«ー¥ë¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÍÑ¡Ë
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£