¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ PUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ PUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤ò8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,930±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê4¹æµ¡¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ú¤Â³¤BLADE»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢º£²ó¤ÏÀõ°æ¿¿µª»áÀß·×¤Ë¤è¤ë¡È¥Þ¥·¥Ëー¥«Block2-M¡É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÊìÀÅªÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ PUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
¡¦¥Ô¥å¥¢¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÁÇÂÎ¥âー¥É¡×¤äÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖÉðÁõ¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¦¥á¥¤¥ó¥¦¥§¥Ý¥ó¤Î¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¤ª»Ð¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê¥¹ー¥Ñー¥¢¥¦¥ë¥Õ¥§¥¶ー¡Ë¡×¤ÏÎ¾ÏÓ¤äÇØÃæ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥¢ー¥Þー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡ÖÉðÁõ¥âー¥É¡×¤È¡¢¥¢ー¥Þー¤òÃ¦¤¤¤À¡ÖÁÇÂÎ¥âー¥É¡×¤ò¥Ñー¥Äº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¡È¥Þ¥·¥Ëー¥«¥·¥êー¥º¡ÉÁÇÂÎ¶Ã°Û¤Î²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Éð´ï¹½¤¨¥Ýー¥º¤äºÂ¤ê¥Ýー¥º¤¬¼«Á³¤Ë¥¥Þ¤ë¡£
¡¦Â¿ºÌ¤ÊÉð´ï¥Ñー¥Ä¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¿§¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¡ÖPUNI¡ùMOFU¡×¥·¥êー¥º¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·Â¤·Á¤ÎÆ¬Éô¡õ¶»Éô¡õÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¦BLADE»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤¬3¼ïÉÕÂ°¡£
¡¦µÓ¤Î¥Þー¥¯¤ä³ÆÉôº¹¤·¿§ÍÑ¤Î¥·ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦³ÆÉô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿3mm·Â¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤äÆ¬Éô¤Î¸ß´¹À¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¡ÖM.S.G¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢¡×¡¢¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¡¢¡Ö¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡×¥·¥êー¥ºÅù¤È³ÆÉôÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¼¨¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È
¡¡¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥«ー¥ë¡£¥¢¥¤¥×¥ê¥ó¥È°õºþ¤ËÌµ¤¤¿§¤äÉ½¾ð¥Ç¥«ー¥ë¤âÉÕÂ°¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×°Ê³°¤Î¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥·¥êー¥º¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ÇËÜÂÎ¤Ï´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(C) KOTOBUKIYA (C) Masaki Apsy (C) Toriwo Toriyama
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
