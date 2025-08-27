·ý½Æ¡©ÆÍ¤ÉÕ¤±¶¯Åð½ý³²µ¿¤¤¡¡39ºÐÃËÂáÊá¡¢90ÂåÃËÀ¤±¤¬
¡¡Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç23Æü¡¢½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê½»¿Í¤Î90ÂåÃËÀ¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢¸½¶âÌó3Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·´»³ËÌ½ð¤Ï26Æü¡¢¶¯Åð½ý³²¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦·êÂôÂç²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡á·´»³»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö¶â¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï23Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢½»¿ÍÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥¤ê¡¢´éÌÌÂÇËÐ¤Ê¤ÉÌó10Æü¤Î·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¾å¡¢Ìó3Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀÂð¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤«¤é·êÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ð¤Ï°ú¤Â³¤Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£