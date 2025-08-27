[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]ÇØÃæ¤Î´ÀÀ÷¤ß¤è¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Çã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×
¡¡º£Æü¤âº£Æü¤È¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤Ê¤ï¤±¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¨Àá¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÇØÃæ¤Î´ÀÀ÷¤ß¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»Å»ö¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥«¥á¥é¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇØÃæ¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç´ÀÀ÷¤ß¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÊÑÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤Ó¤Ã¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤ÎÇØÃæ¤ò½°ÌÜ¤Ë¤µ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥µ¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£´ÀÀ÷¤ß¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Ç»¤¤¤á¤Î¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¡¢¥¢¥ó¥Àー¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ï¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»î¤·¤Ë¡¢¤ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¥á¥Ã¥·¥å¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇØÃæ¤¬Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Éー¥à·¿¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥é¥Ðー¤¬ÇØÃæ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤òºî¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー¤Î¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×
¥á¥Ã¥·¥å¤ÏÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ÐーÁÇºà
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥áー¥«ー¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÈÆÍÑÅª¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥µ¥Ýー¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー¤ÎÀ½ÉÊ¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Ï¼«Å¾¼Ö»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤ÎÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ë¥È3²Õ½ê¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢¼è¤ê³°¤·¤Î¼ê´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¾åÉô¤ò¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥º¥ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤»¤º¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ë¥È¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¼è¤êÉÕ¤±
ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤Ê¤·¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ
ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤òÁõÃå¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£ÇØÃæ¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë±êÅ·²¼¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Ð¤Ä¤°¤ó¤À¡£ÇØÃæ¤Ë¤³¤â¤ëÇ®¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¤ÈÇØÃæ¤òÄÌ¤ëÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤È¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç30ÅÙÄ¶¤Î²°³°¤ò5Ê¬´ÖÊâ¤¡¢ÇØÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬²¼µ¤À¡£
ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤Ê¤·¤À¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ç¸«»ö¤Ê´ÀÀ÷¤ß¤Î´°À®
ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢5Ê¬°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤âÇØÃæ¤Ï²÷Å¬¤Ê¤Þ¤Þ¡ÊÉþ¤¬¤·¤ï¤¯¤Á¤ã¤Ê¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ë
¡¡ÁõÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸«»ö¤Ë´ÀÀ÷¤ß¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê´ÀÀ÷¤ß¤Ê¤·¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆ²¡¹¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¡£
¡¡ÄÌ¶Ð»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤²¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´À½¤µ¤âÂ¿¾¯¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£º£¸å¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¤òÉ¸½àÄÉ²Ã¤¹¤ëÊý¸þÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾ ¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー 2970±ß