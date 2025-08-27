Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Î²²«Åç¤ÎµìÅçÌ±¤Èº©ÃÌ¡ÄÀÅÍÜÀè¤ÎÆá¿Ü¤Ç
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï£²£¶Æü¡¢ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡ÉÕÂ°Å¡¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¡ÊÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡Ë¤ÎµìÅçÌ±¤Ç¡¢Àï¸å¤ËÆá¿ÜÄ®¤Î³«ÂóÃÏ¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷À£²¿Í¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢½é¤á¤ÆÎ²²«Åç¤òË¬¤ì¡¢ÆüÊÆ¹ç¤ï¤»¤Æ£²Ëü£·£°£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡ÖÄÃº²¤ÎµÖ¡×¤Ê¤É¤ÇÇÒÎé¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²¿Í¤ò¾·¤¡¢Ìó£µ£°Ê¬´Öº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÉôÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ê£¹£µ¡Ë¤¬¡ÖÎ²²«Åç¤ÏËèÆü¡¢ËèÆü¶õ½±¤Ç¡×¤ÈÀï»þÃæ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤´Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È±þ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤µ¤ó¤ÏÊÆ·³¤Î´ÏË¤¼Í·â¤Ç¼«Âð¤¬À×·Á¤â¤Ê¤¯¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢£±£´ºÐ¤Ç¶¯À©ÁÂ³«¤Ë¤è¤êÅç¤òÎ¥¤ì¤¿¡£·³Â°¤È¤·¤ÆÅç¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ïµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÅ²¼¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿É(¤Ä¤é)¤¤»×¤¤¤ò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£