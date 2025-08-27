À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡¢¿·¶Ê¡ÖDIVE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤¬¡¢8·î27Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖDIVE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖDIVE¡×¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãHOSHIKUZU SCAT TOUR 2025 ¡ÈKMM¡É¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÊý¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤¿¡¢¥³¥â¥ê¥¿¥ß¥Î¥ë»áºî¶Ê¤Î³Ú¶Ê¡£ºî»ì¤ÏNONA REEVESÀ¾»û¶¿ÂÀ»á¤ÈÀ±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¶¦ºî¤À¡£
¡ÖDIVE¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡¡https://nex-tone.link/A00198802
ºî»ì¡§MITZ MANGROVE / À¾»û¶¿ÂÀ / GALLANTIQUE KAZUE / MEILI MU
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥³¥â¥ê¥¿¥ß¥Î¥ë
