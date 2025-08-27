Kroi¡¢±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHAZE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«
Kroi¤Î¿·¶Ê¡ÖHAZE¡×¤¬¡¢8·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï8·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤À¡£
¡ÖHAZE¡×¤Ï±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ËËþ¤Á¤¿ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎKroiºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿·ÊÝÂó¿Í¡£±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥±ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¡¢¿å¤ËÄÀ¤ó¤ÀÅÔ»Ô¤äÍ·´×ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éÁÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢Ææ¤Î¾¯½÷¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Kroi¤Ï8·î30Æü¤ÎÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£
Digital Single¡ÖHAZE¡×
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
URL¡§https://lnk.to/Kroi_HAZE
±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù
2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¸ø³«
¢£STORY
²áµî¤òÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢ÁÛ¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡¼¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë³¹¡¦¶åÎ¶¾ëºÖ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¹©Æ£È¯¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¶åÎ¶¤Î³¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îá»Ò¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢µ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶åÎ¶¤Ç·¤²°¤ò±Ä¤àÍÌÌÀ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¾®¹õ¤é¤È°Õµ¤Åê¹ç¡£Îá»Ò¤Ï¡¢¶åÎ¶¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ëÆü¾ï¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¹©Æ£¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¶âµûÃã´Û¤ÎÅ¹°÷¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¤Ë¹©Æ£¤ÎÎø¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îá»Ò¤Ï¶öÁ³1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹©Æ£¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÎø¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¤ÏÇ¤¹¤ëÎá»Ò¤Î¸µ¤ËÂç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¡¦¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿ÃË¥æ¥¦¥í¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£
»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤²áµî¤Îµ²±¡¢¤â¤¦ 1 ¿Í¤Î¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¡¢¶åÎ¶¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¡£³Ë¿´¤ËÇ÷¤ëÎá»Ò¤Ï¡¢¹©Æ£¤¬Êú¤¨¤ëÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
[¥¥ã¥¹¥È]
µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡¿å¾å¹±»Ê¡¡
胗½ÓÂÀÏº¡¡Çßß·ÈþÇÈ(ÇµÌÚºä46)¡¡Á½¾¯½¡(¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó)¡¡²ÖÀ¥¶×²»
¿ÛË¬ÂÀÏ¯¡¡»°Åç¤æ¤¿¤«¡¡¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¡¡¡¿ ´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¡»³Ãæ ¿ò¡¡ÅèÅÄ µ×ºî
ÎµÀ±ÎÃ
[¸¶ºî]Èý·î¤¸¤å¤ó¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
[´ÆÆÄ]ÃÓÅÄÀé¿Ò
[µÓËÜ]ÏÂÅÄÀ¶¿Í¡¡ÃÓÅÄÀé¿Ò
[²»³Ú]¾®»³³¨Î¤Æà
[¼çÂê²Î]Kroi¡ÖHAZE¡×¡ÊIRORI Records / PONY CANYON INC.¡Ë
[À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó] ROBOT
[À©ºî¶¨ÎÏ] ¤µ¤¶¤Ê¤ß
[´ë²è¡¦ÇÛµë] ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
©Èý·î¤¸¤å¤ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¸¶ºî¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×Èý·î¤¸¤å¤ó¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
Ã±¹ÔËÜ1´¬¡Á11´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãKroi Live Tour 2025 - HALL¡ä
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2025Ç¯9·î23Æü ¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¡¹Åç¡¦¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
¡ãKroi Live Tour 2026 - ARENA¡ä
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë ³«¾ì : 17:00 ³«±é : 18:00
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û ³«¾ì : 17:30 ³«±é : 18:30
¾ÜºÙ¡§https://special.kroi.net/tour/
