¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Iga Nana¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖZone Out¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
²¬»³¸©½Ð¿È¡¢Âçºåºß½»¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Iga Nana(¥¤¥¬ ¥Ê¥Ê)¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖZone Out¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤Î´¶À¤ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡Á¥É¥¤¥Ä¤Ç°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¡ÖZone Out¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢Û£Ëæ¤ÇÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¡¢¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤±¤ë°¦¤ÎÎØ³Ô¤¬¤¢¤ë»ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö°¦¡×¤Ï¤É¤³¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤½¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1¶Ê¤À¡£
º£¸å¡¢Iga NanaËÜ¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Iga Nana¡ÖZone Out¡×
2025Ç¯8·î27Æü0:00ÇÛ¿®
ÇÛ¿® Apple Music / Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹