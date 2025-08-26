¢£¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡×vol.1¡×¡ä

10·î31Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³Space odd

open23:45 / start24:30

½Ð±é¡§Widescreen Baroque (DJ set)

DJ¡§TAKU INOUE / ¿¿ÆéÂçÅÙ / Â¾

¢§¥Á¥±¥Ã¥È

°ìÈÌ \4,500(ÀÇ¹þ)

¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨18ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä/¸øÅª¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡Û

¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î26Æü(²Ð)22:00¡Á9·î2Æü(²Ð)

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532760