Widescreen Baroque¡¢¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãLATE SHOW vol.1¡ä¤ò10·î³«ºÅ
¿¿Éôæû°ì(Composer)¤ÈHinano(Vocal)¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈWidescreen Baroque¤¬¡¢10·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³Space odd¤ÇNight Event¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡Ùvol.1¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏËÜÆü8·î26Æü¤Ë½ÂÃ«WWWX¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¥é¥¤¥Ö¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖWIDE SHOW¡×vol.0¡ä¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
Night Event¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡Ùvol.1¡ä¤Ï¡¢Widescreen Baroque¤¬Æó¿ÍÂÎÀ©¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TAKU INOUE¤ä¿¿ÆéÂçÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëDJ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿1st Live¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖWIDE SHOW¡×vol.0¡ä¤Ç¸«¤»¤¿¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡ãWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡×vol.1¡×¡ä
10·î31Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³Space odd
open23:45 / start24:30
½Ð±é¡§Widescreen Baroque (DJ set)
DJ¡§TAKU INOUE / ¿¿ÆéÂçÅÙ / Â¾
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ \4,500(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä/¸øÅª¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î26Æü(²Ð)22:00¡Á9·î2Æü(²Ð)
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532760
