¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÅÚÃÏ¾ù¤ì¡×¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾Ð¤¤¤Ë±£¤ì¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¼è°ú¡×¡Ê£²¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂç¤¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌÀ³Î¤ËËÌÄ«Á¯¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÆ³¼Ô¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎËÌÄ«Á¯¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¡ÊÍûÂçÅýÎÎ¡Ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢Åö»þ¤Ë¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÈÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤¿¡£Åö»þ´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö´ÚÈ¾Åç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÏÀ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ´ÚÈ¾ÅçÌäÂê¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎòÂå´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎËÌÄ«Á¯¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÈÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤Æ¤â´Ú¹ñ¤ÎÌò³ä¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤êºÇ¾®²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È²ò¼á¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡þ¡Ö°Ö°ÂÉØ¡×Àè¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ÚÊÆÆü»°³Ñ¶¦½õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö°Ö°ÂÉØ¡×¤È¤¤¤¦´ÚÆüÎ¾¹ñ¤ÎÉÒ´¶¤ÊÌäÂê¤òÀè¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸øÏÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¼çÂê¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤Þ¤À°Ö°ÂÉØ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï´ÚÆü¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤Æ¤â¼¹Ãå¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¿¤À¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ°Ö°ÂÉØÌäÂê²ò·è¤ÎÊ£»¨À¤ò°ìÉôÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç°Ö°ÂÉØÌäÂê²ò·è¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÌäÂê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ò¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç»ä¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÆüËÜ¤È²ñ¤¤¿´ÇÛ¤¹¤ëÌäÂê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²Í×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½üµî¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²áµî»ËÌäÂê¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬ÆÃ¤ËÉÒ´¶¤Ë¹Í¤¨¤ëÊ¬Ìî¤À¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¼ÂÍÑ¼çµÁÏ©Àþ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯¼£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¯¼£Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¹Â¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡Ö´Ú¹ñ¤È¥¢¥é¥¹¥«¹çÊÛÅê»ñ¡×
´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥é¥¹¥«±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë³«È¯»ö¶È¤Ë´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤È¤È¤â¤ËÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤È¥¢¥é¥¹¥«¤È´ØÏ¢¤·¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¸¶Ìý¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹ç°Õ¤òÂÅ·ë¤¹¤ë¤·¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¹çÊÛÅê»ñ¤Ç¤¢¤êÆüËÜ¤â²ðÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Ë£³£µ£°£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤È£±£°£°£°²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎÊÆ¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ò·ï¤ÇÁê¸ß´ØÀÇÎ¨¤ò£²£µ¡ó¤«¤é£±£µ¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ËÊÆ¹ñ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤¬£Ì£Î£Ç³«È¯¤ËÆüËÜ¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÄ¥¤È°ã¤¤¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ»º£Ì£Î£ÇÄÉ²Ã¹ØÆþ¤òÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ö¶È³«È¯¤ËÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿£³£µ£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÀ³Ê¤ÈÊý¼°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÐÊý¤Ï¹Â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£