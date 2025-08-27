¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¾ÃÌÇ²ÄÇ½À­¼«¼£ÂÎ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿Ì±´Ö¤ÎÍ­¼±¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤Ï¡¢³èÆ°½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊÎáÅãÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤òÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤Ï¡¢»º¶È³¦¤ä³Ø½Ñ³¦¤«¤éÍ­¼±¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤äÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÌÇ²ÄÇ½À­¼«¼£ÂÎ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¤Ï¡¢ÀßÃÖ»þ¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê2Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊÎáÅãÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¹ñ²ñ¤Ë¿Í¸ýÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¾ïÀß¤ÎÄ´ºº²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»°Â¼ÌÀÉ×µÄÄ¹¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¿Í¸ýÀïÎ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤ÎÉûµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁýÅÄ´²Ìé»á¤Ï¡Ö10·î¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ù¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£