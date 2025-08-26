¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÅÚÃÏ¾ù¤ì¡×¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾Ð¤¤¤Ë±£¤ì¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¼è°ú¡×¡Ê£±¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£µÆü¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀï»Î¡£ÊÆ¹ñ¤Ï´°Á´¤Ê»Ù±ç¤òÁ÷¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÉñÂæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤£³¥«·î¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÀÊ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤³¤ÎÆü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¦¤Á¾Ð¤¤¤È¾éÃÌ¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤«¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÆÍ½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÍ×µá¡Ä¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÅÚÃÏ¾ù¤ì¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºß´ÚÊÆ·³½Ì¾®¤Î²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤Þ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÍ§¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¡ÊÉßÃÏ¤ò¡ËÊÆ¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯Âß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ùÅÏ¤ÈÄÂÂß¤Ï´°Á´¤Ë°ã¤¦¡£»ä¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê´ðÃÏ¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¸¢¤ò¾ù¤ì¤ÈÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´Ú¹ñ¤ò¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Þ¥·¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇËÉ±ÒÈñÊ¬Ã´¶â¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¾ù¤ì¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
´ÚÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ÇÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÉßÃÏ¤Ï´Ú¹ñ¤¬ÊÖ´Ô¤òÁ°Äó¤ËÊÆ¹ñ¤ËÂß¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ûË¡¾åµ¬Äê¤µ¤ì¤¿ÎÎÅÚ¤Î°ìÉô¤ò³°¹ñ¤Ë»ö¼Â¾å¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤â¤·¿ä¿Ê¤·¤Æ¤â¹ñ²ñÈã½Ú¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÎ¾¹ñ¤¬·ë¤ó¤À´ÚÊÆÃóÎ±·³ÃÏ°Ì¶¨Äê¡Ê£Ó£Ï£Æ£Á¡Ë¤òÁ´ÌÌ²þÀµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤ËÊÆ·³¤¬½êÍ¤¹¤ë´ðÃÏ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë·Ä¾°ËÌÆ»À±½£¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ö¥¯¥É¡¦¥½¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ë¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê£Ô£È£Á£Á£Ä¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇÛÈ÷¤·¤¿»þ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ·³ÉôÂâÉßÃÏ¤ò¾ù¤ì¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀµÚ¤ËÂÐ¤·¤³¤ÎÆü¤Ï²¿¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬²ñÃÌ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÍ½ÐÅª¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢»öÁ°¤ËÁÐÊý¤ÇºÇ¾®¸Â¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡þ¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎËÌÄ«Á¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤È¡ÖÇ¯Æâ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃºÆ³«¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÈó³Ë²½¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£¥í¥·¥¢¤ÏÈó³Ë²½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡£³ËÊ¼´ï¤¬³È»¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î³Ë·³½Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤³¤¦¤·¤¿¸ÀµÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«ÊÆ²ñÃÌºÆ³«¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊ§¿¡¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÄ«ÊÆ²ñÃÌ¤ÎÌÜÉ¸¤òÈó³Ë²½¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤ò³ËÊÝÍ¹ñ¤ÈÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë·³½Ì¸ò¾Ä¤Ë¿Ê¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤Î´ØÍ¿¤ÇÆîËÌ´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¿ÍÊª¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡Ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð»ä¤Ï¡Ø¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£