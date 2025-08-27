¸¡»öÈ¯¸À¤Î°ìÉô¤¬¡ÖÉÔÅ¬Àµ¡×¤ÈºÇ¹â¸¡¤¬Ç§Äê¡Ä¼«Ì±ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤á¤°¤ê¸µ»²±¡µÄ°÷¤È¤È¤â¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸µÈë½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄ´¤Ù
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸µ»²±¡µÄ°÷¤È¤È¤â¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸µÈë½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢¸¡»ö¤ÎÈ¯¸À¤Î°ìÉô¤¬¡ÖÉÔÅ¬Àµ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈºÇ¹â¸¡¤¬Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÂçÌîÂÙÀµÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤È¸µÈë½ñ¤Î´äÅÄ²Â»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó5100Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´äÅÄÈï¹ð¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¸¡»ö¤Ïº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÁê¼ê¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢µ²±¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¶¡½Ò¤òµá¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â¸¡¤¬¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÉÔÅ¬Àµ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9·î10Æü¤Ë½é¸øÈ½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£