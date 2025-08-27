¡Öarrows¡×¤Î·øÏ´À¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢FCNT¤Î¡ÈÃÏ²¼¼¼¡É
¡¡·øÏ´À¤¬ÆÃÄ§¤ÎFCNT¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows¡×¡£¤½¤ì¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¼Â¸³¼¼¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ë¿½ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¿··¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows Alpha¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤¿26Æü¡¢FCNT¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×À¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë»ÜÀß¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤ò»î¸³
¡¡SNS¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤âÂ¿¤¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤¬¡¢ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Ï½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÀÇ½¡£FCNT¤ÎÃÏ²¼¼Â¸³¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ßー¥Ø¥Ã¥É¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ê¤É¤¬Å¬Àµ¤«Â¬¤ë¤òÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤¬Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¸³¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÅ´Æ»¤ä»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢Áû²»¡¦»¨²»¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÄÌÏÃ¤ÎÉÊ¼Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌÏÃ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄÌ¿®¤ÎÉÊ¼Á¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤áÌµÀþÄÌ¿®¤ÎÉ¾²Á¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÌµÀþ¤Î³«È¯¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÏ²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê±ó¤¯¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡×¤ÎÀßÈ÷¤â¤³¤³¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖFeliCa¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¼Â¸³¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ä²þ»¥¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëFeliCa¥êー¥Àー¤ä¤µ¤é¤Ë¿·´´Àþ¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤¶¤¹¥êー¥Àー¤¬ÊÂ¤Ö¡£FeliCa¤ÎÂ®ÅÙÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÙ¤«¤ÊÄ´Àá¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤Îºî¶È¤Î»òÊª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÇÈ°Å¼¼¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤êÃ¼Ëö¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¶¯¼å¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¿Í¤¬Ã¼Ëö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤äÄÌÏÃ»þ¤Ë¼ª¤ËÃ¼Ëö¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º¸Â¦¤ËÃ¼Ëö¤¬¤¢¤ë¡£±¦Â¦¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê
arrows¤Î¡Ö·øÏ´À¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡¡arrows¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÂÑµ×À¤â¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÂÑµ×À¤Î»î¸³¤Ï¡Ö1.5m¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÌÌÍî²¼»î¸³¡×¡Ö±ß¿íÍî²¼»î¸³¡×¡Ö3ÅÀ¶Ê¤²»î¸³¡×¡Ö¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÌÌÍî²¼»î¸³¡×¡ÖV¥Ó¥Ã¥ÈÍî²¼»î¸³¡×¡Ö³Ñ¶Ê¤²»î¸³¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·Íî²¼»î¸³¡×¡Ö¤Í¤¸¤ê»î¸³¡×¡ÖÅÀ°µÇ÷»î¸³¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡3ÅÀ¶Ê¤²»î¸³¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤ÎÎ¾Ã¼¤ò¶âÂ°¤ÎÉôÉÊ¤ÇÊÝ»ý¡£¾å¤«¤éÀèÃ¼¤Î´Ý¤¤¶âÂ°¤ÎÉôÉÊ¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÂÑµ×À¤ò»î¸³¤¹¤ë¡£¥º¥Ü¥ó¤Î¸å¤í¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°µÎÏ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1.5m¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÌÌÍî²¼»î¸³¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÁõÃÖ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢ÁõÃÖ²¼¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍî²¼¤µ¤»¤ë¡£±ß¿íÍî²¼»î¸³¤Ï¡¢40cm¤Î¹â¤µ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Íî²¼¤µ¤»¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
±ß¿íÍî²¼»î¸³¡£Ã¼Ëö¤Ë¶âÂ°¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿
V¥Ó¥Ã¥ÈÍî²¼»î¸³¡£Ã¼Ëö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë½ý¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌµ½ý
¡¡V¥Ó¥Ã¥ÈÍî²¼»î¸³¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈËÜÂÎ¤Î¶³¦ÉÕ¶á¤ËÀèÃ¼¤¬±ÔÍø¤Ê¶âÂ°¤òÍî²¼¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï¶ù¤Î¤¿¤á¡¢³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÏÌÌ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤ò»î¸³¤¹¤ë¡£¶âÂ°¤¬ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜÂÎ¤Ï¡¢±ú¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌµ½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡arrows¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¤ÇÀö¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î»î¸³¤ÏFCNT¤Î³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÀö¤Ã¤ÆÀÇ½¤ò»î¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°²½¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¡£ÊÉ¤Ë¤ÏÀö¤Ã¤¿²ó¿ô¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»æ¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¡£
¼êÀö¤¤¤Î²ó¿ô¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿»æ
¡¡1000²ó¤Û¤É¤â¼ê¤ÇÃ¼Ëö¤òÀö¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆâÉô¤Ë¿å¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤Þ¤¿Àö¤¤Ä¾¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3000～4000²ó¤âÀö¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¹©Äø¤È¤Ê¤ë¡£
°ÂÁ´À¤ò½Å»ë
¡¡Á°½Ò¤Î¥Æ¥¹¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÂÑµ×À¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î»î¸³¤ò·Ð¤ÆFCNT¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï´°À®¤¹¤ë¡£ºòº£¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÃæ¿´¤Ë¾ÆÂ»»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢FCNT¤Ç¤ÏÍî²¼¤·¤¿Ã¼Ëö¤Î³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÉô¤Ë¤â¥À¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»î¸³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÉôÌç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿FCNT¡£Ã¼Ëö¤Î·øÏ´À¤Ë¤Ï¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó»þÂå¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤Î·Á¾õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£ÂÑµ×À¤òÊÝ¤ÄÌÌ¤Ç¤â½Å»ë¤¹¤ëÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÊÝ¸î¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤â»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡8·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂÑµ×À¤ÈºÇ¿·¤ÎAIµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows Alpha¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£