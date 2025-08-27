¡ÈÆù¤Å¤¯¤·¡É¤ª¤»¤Á¤¬¿Íµ¤¡¡Áá¤¯¤â¾¦Àï³«»Ï¡¡9Ï¢µÙ¤Ç¡È²ÈÂ²¡É¼ûÍ×¼è¤ê¹þ¤ß¤Ø
2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÆù¡£
É´²ßÅ¹¤Î¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä½ë¸·¤·¤¤Ãæ¡¢Áá¤¯¤â¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤ªÆù¡×¤Ç¤¹¡£
Æù¤Å¤¯¤·¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Å¤µ¤Ï4kg¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤Ë¤ÏÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÎÇØ»é¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ªÆù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ¿©ÉÊÉô¡¦°øÈ¨½¨¼ù¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§
ËèÇ¯¡ÈÆù¤ª¤»¤Á¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÇä¤ê¾å¤²¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤À¤È¤«¼ã¤¤Êý¤Ë¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡¢º£²ó¡¢Æù¤ª¤»¤Á¤È¤«¡£
°ìÊý¡¢¹âÅç²°¤âÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¤ÊÆù¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë½Å¤òÍÑ°Õ¡£
¤·¤ç¤¦¤æ»ÅÎ©¤Æ¤Î¹ç³û¥í¡¼¥¹¤ä¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥óÄÒ¤±¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÏÂÍÎ¤ÎÆùÎÁÍý¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅç²°¿©ÎÁÉÊ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦Å·³Þ°¡Í¤»Ò¤µ¤ó¡§
¡ÊÆù¤ª¤»¤Á¤Ï¡Ë¤³¤³3Ç¯¤°¤é¤¤Èó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æù¤Î¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æù¤Î¤ª¤»¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ª¤»¤Á¤ÎÅ¸³«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£