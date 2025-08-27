¡ÚAmazon¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¡ÛJecimco¤ÎÅÅÆ°¿åÅ´Ë¤¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025.8¡ÛÈ¯¸÷¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¤ä¥¦¥©ー¥¿ー¥·ー¥ë¥É¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°
¡ÚAmazon Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§8·î22Æü9»þ～8·î28Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËJecimco¤ÎÅÅÆ°¿åÅ´Ë¤¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï8·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤È¿å¤¬¤ÈËèÉÃ3～4È¯¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤ÇÏ¢Â³Ê®¼Í¤¹¤ëÅÅÆ°¿åÅ´Ë¤¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¿åÅ´Ë¤¤ò¿åÊ¿¤Ë·â¤Æ¤Ð5～7m¡¢30ÅÙ¤Û¤É¾å¤Ë·¹¤±¤ë¤È7～9mÀè¤ÎÅª¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎÌ¤Ï1350ml¡£È¯¸÷¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¤ä¥¦¥©ー¥¿ー¥·ー¥ë¥É¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£