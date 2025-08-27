½¾¶È°÷¤é¤ØÅêÉ¼¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡È¸½¶â¡ÉÌóÂ«¤«¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤éÂáÊá¡¡250¿Í°Ê¾å¤«¡ÄÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸«¹þ¤ß
Àè·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÅöÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È½¾¶È°÷¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦»³ËÜ¾»ÈÏ¤³¤ÈÍû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¤ä¡¢±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÅòÀõ°ì¹ÔÍÆµ¿¼Ô¤é6¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6¿Í¤ÏÀè·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ½¾¶È°÷¤é60¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¸½¶â3000±ß¤ä4000±ß¤ò¼êÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô»á¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï°¤Éô»á¤Î¿Ø±Ä¤«¤é°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤é¤¢¤ï¤»¤Æ250¿Í°Ê¾å¤¬ÅêÉ¼¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£