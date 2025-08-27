ËÌ³¤Æ»Æâ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÀÐ¼í¡¦¶õÃÎ¡¦¸å»Ö¡¦¾åÀî¡¦Î±Ë¨ÃÏÊý
»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Æ»Æâ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤¢¤¹(2025Ç¯8·î27Æü)Ì¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ µ¤¾ÝËÉºÒÉô ¶âÅÄ¾»¼ù Í½Êó²ÝÄ¹¡Ë¡Ö27ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÀîÎ±Ë¨ÃÏÊý¡¢ÀÐ¼í¶õÃÎ¸å»ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢27ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¹ß¿åÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬Î±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¼í¡¦¶õÃÎ¡¦¸å»ÖÃÏÊý¡¢¾åÀî¡¦Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹(27Æü)Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È±«ÎÌ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢Ìë´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£