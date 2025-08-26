ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¡ªÅÔ»Ô¤ÈÊ¸²½¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¸ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼ËüÇî¥¢¥¤¥Ç¥¢²ñµÄ¡Ödemo!play NOODLE¡×³«ºÅ¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡Ö²ÏÆî½µ´Ö¡¦°ÂÍÛ¥Ç¡¼¡×¤¬8·î22Æü¡¢ÆüËÜ2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÍÛ¤Ï3000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ¹ñÊ¸ÌÀ¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ¯¾ÍÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÝÖÔÒ¹Ã¹üÊ¸»ú¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñºÇ¸Å¤ÎÂÎ·ÏÅªÊ¸»ú¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Á»úÊ¸²½·÷¤ò¶¦Í¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÅÅÔ¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ¹ñ¹ñºÝËÇ°×Â¥¿Ê°Ñ°÷²ñ²ÏÆî¾Ê°Ñ°÷²ñ¤È°ÂÍÛ»Ô¿ÍÌ±À¯ÉÜ¤Î¶¦ºÅ¤È¡ØÅìÊý¿·Êó¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸²ÚÅÁÇÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À¯³¦¡¢»º¶È³¦¡¢³Ø³¦¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢À¯ÉÜ¡¢·ÐºÑ³¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤éÌó100Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÏÆî½µ´Ö¡¦°ÂÍÛ¥Ç¡¼¡×¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÉû´ÛÄ¹¤Î²¦Ä¶»á¡¢²ÏÆî¾ÊËÇ°×Â¥¿Ê²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÎÊ¼»á¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸²½¹ÅÅÂÎ°éÎ¹Þâ¶É¶ÉÄ¹¤ÎÎ·é²Ú»á¤Ï¡¢°ÂÍÛ»Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤¬µ±¤«¤·¤¤Ê¸ÌÀ¤òÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏË¤«¤Ê»º¶È½¸ÀÑ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¹ñ²Èµé¹Ò¶õ»º¶È¥â¥Ç¥ë¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÉû´ÛÄ¹¡¦²¦Ä¶»á
²ÏÆî¾ÊËÇ°×Â¥¿Ê²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÎÊ¼»á
°ÂÍÛ»ÔÊ¸²½¹ÅÅÂÎ°éÎ¹Þâ¶É¶ÉÄ¹¤ÎÎ·é²Ú»á
¤Þ¤¿¡¢°ÂÍÛ»Ô¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤«¤é¤Ï»³ËÜ¹¥»ÖÉû»ÔÄ¹¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤«¤é¤Ï°æ¾å¾»É§µÄ²ñµÄÄ¹¤¬Íè¾ì¡£Î¾ÅÔ»Ô¤È°ÂÍÛ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½ñÆ»Âç²ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¦»³ËÜ¹¥»ÖÉû»ÔÄ¹
¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¦°æ¾å¾»É§µÄ²ñµÄÄ¹
²ñ¾ì¤Ç¤ÏË×Æþ·¿ÉñÂæ·à¡Ø¾¦ÅÔò²±¤¡¦°ÂÍÛ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢7¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¬ÝÖ¼þ»þÂå¤ÎÀÄÆ¼´ï¤ÎÁñ¸·¤µ¤äÁâò²Ê¸²½¤Îµ¤É÷¤ò¾ð´¶Ë¤«¤ËÉ½¸½¡£´ÑµÒ¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿°ÂÍÛ¤ÎÎ¹¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼·Ä«¸ÅÅÔ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¹üÊ¸»ú¤ò¤â¤È¤Ë¸½Âå¤Î´Á»ú¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£Æ±¤¸´Á»úÊ¸²½·÷¤ËÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»²²Ã¼Ô¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤È¸ß¤¤¤Ë¿äÂ¬¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï³èµ¤¤¢¤ë³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¹Ã¹üÊ¸»ú¤«¤é¸½Âå¤Î´Á»ú¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥²¡¼¥à
Ãæ¹ñ´Û1³¬¤È2³¬¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö²ÏÆî½µ´Ö¡¦°ÂÍÛ¥Ç¡¼¡×¤Î¥µ¥ÖÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£1³¬¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Èó°äÅÁ¾µ¼Ô¤¬¹Ã¹üÊ¸»ú¤Î½ñ¼Ì¤Èä¿¹ïµ»½Ñ¤ò¼Â±é¡£2³¬¤ÎÊ¸²½ÁÏºî¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï°¡Ä¹µíÂº¤ä»ÊÊìÊêÅ¤¤Ê¤É¤ÎÀÄÆ¼´ï¥ì¥×¥ê¥«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÝÖÔÒÊ¸²½¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Á»ú¤ÎÎò»Ë¤È¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö²ÏÆî½µ´Ö¡¦°ÂÍÛ¥Ç¡¼¡×¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤ÎÆü¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸²½¹ÅÅÂÎ°éÎ¹Þâ¶É¤È°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¶É¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ´ë¶ÈµÚ¤Ó¸òÎ®ÃÄÂÎ¤È2·ï¤Î¶¨Äê¤òÄù·ë¡£º£¸å¡¢Ê¸ÊªÎò»Ë¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ê¤É¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÍÛ»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä´ë¶È¤¬¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿ÅÔ»Ô¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ÏÆî½µ´Ö¡¦°ÂÍÛ¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤¬±ü¿¼¤¤Ãæ¹ñ¤òÃÎ¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹ñºÝÅª¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
