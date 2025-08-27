¡ÖMOTHER2¡×È¯Çä31¼þÇ¯¡ª »å°æ½ÅÎ¤»á¤â½Ð±é¤¹¤ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤¬8·î27Æü20»þ15Ê¬º¢¤è¤êÊüÁ÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð
¡¡¤Û¤ÜÆü¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¡ØMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ò8·î27Æü20»þ15Ê¬º¢¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡Ú¡ÖMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª »å°æ½ÅÎ¤½Ð±é¡ÊMOTHER2 31st Anniversary!!¡Ë¡Û
¡¡¡ÖMOTHER2¡×¤Ï1994Ç¯¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÍÑRPG¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜÆü¤Ç31¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Î½ÂÃ«PARCO¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òµÇ°¤·¤¿ÇÛ¿®¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤ÏËÜ¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»å°æ½ÅÎ¤»á¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤ÜÆüMOTHER¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¸¼¨¤Î¾Ò²ð¤ä²òÀâ¤ò¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸ø¼°¤ÎÇ´ÅÚ¥Õ¥£¥®¥å¥¢180ÂÎ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ´ü¤Ï9·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
