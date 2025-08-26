·îÄâÊýÀµ 8¡¦28Âçºå¡¦¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Î´óÀÊ¤ÇÂç¥È¥ê¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·îÄâÊýÀµ¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå¡¦¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÂèÏ»²óÂçºåÍî¸ìº×¡Ù¡×¡Ê£²£¶¡Á£³£±Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¸å¡¢¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¦ÂçºåÊ¸²½·Ý½Ñ»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£¾åÊýÍî¸ì¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¾åÊýÍî¸ì³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Î¾åÊýÍî¸ì´é¸«À¤¶½¹Ô¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹âºÂ¤Ç¤Ï¾ÐÊ¡Äâ¶¬²ð¤¬¡Öµí¤Û¤á¡×¡¢·ËÊÆÔ¥¼£¤¬¡Ö¼·ÃÊÌÜ¡×¡¢·ËÊ¸ÄÁ¤¬ÁÏºîÍî¸ì¡Ö£Á¡¥£É¡¥¥ëÌäÅú¡×¡¢·ËÆî¸÷¤¬¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×¡¢·ËÊ¸»Þ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿·ËÊ¡Ô¥¼£¤¬¡Ö¤Í¤º¤ß·ê¡×¤òÈäÏª¡£¸ý¾å¤Ç¤Ï£²£·Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ©½©ÂçµÈ´óÀÊ¡×¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÈ¸²È£±£°¿Í¤¬Á´°÷½Ð±é¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¤¬¡¢Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë£±£°¿Í¤ò¡Ö¾åÊýÍî¸ì²ñ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä½Ü¤ÎÈ¸²È¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Î£²²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÊýÀµ¤Ï¡¢Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¡Ö»ä¤Î»Õ¾¢¤Ï·îÄâÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Äï»Ò¤Ç¤¹¤«¤é£±Ê¸»ú¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈ¬Êý¤Î¡ØÊý¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È·îÄâÊýÀµ¡Ê¤Ä¤¤Æ¤¤¤Ý¤¦¤»¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÃË¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï£´£°ºÐ¤«¤éÈ¸²È¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢£µ£·ºÐ¤Ç¡¢È¸²ÈÎò¤Ï£±£·Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££±£·Ç¯¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ø¸æ¿À¼òÆÁÍø¡Ù¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¦¥±¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¦¥±¤µ¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£