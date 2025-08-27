Æü·Ð225ÀèÊª¡§27Æü0»þ¡á130±ß¹â¡¢4Ëü2430±ß
¡¡27Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ130±ß¹â¤Î4Ëü2430±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2394.4±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï35.60±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4548Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3074.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.51¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡¡¡4548
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡ 91218
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3074.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6.5¡¡¡¡¡¡¡¡9554
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27610¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡ 532
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 787¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 275
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
