¹áÀî¸©¤¬²òÂÎ¤ò·èÄê¡¡Ì¾·úÃÛ¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬¡È²òÂÎº¹¤·»ß¤á¡É²¾½èÊ¬¿½¤·Î©¤Æ¤Ø À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¡Únews23¡Û
¹áÀî¸©¤¬²òÂÎ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¡¦ÄÌ¾Î¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÊª¤Î³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸©¤ËÂÐ¤·¡¢²òÂÎ¤Î¼êÂ³¤¤ò»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡¡Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ °Ñ°÷Ä¹
¡Öº£¸å100Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÃÏ°è°ä»º¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤Ï¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë2014Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Ï¡¢28Æü¡¢¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢²òÂÎ¹©»ö¤Îº¹¤·»ß¤á¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë²¾½èÊ¬¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ä½»Ì±´ÆººÀÁµá¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£