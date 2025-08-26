J:COM¡¢¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¸¦½¤¡×¤Ç¶µ°÷47Ì¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì - ¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥
J:COM¤Ï8·î26Æü¡¢·ÐºÑ¹Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¶µ°÷¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¸¦½¤¡×¤Ë»²²è¤·¡¢8·î21Æü¤È22Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¶µ°÷47Ì¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¸¦½¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¥µ¥Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡ÊÉûÄ´À°¼¼¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Åý³ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø
¡ûºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¹¥¿¥¸¥ªÂÎ¸³¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¤³¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1983Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦½¤¤Ï¥¸¥§¥¤¥³¥àËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂÎ¸³¤ÇÈ¯À¼Îý½¬
¸¦½¤1ÆüÌÜ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿Íºà¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±é·à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶µ°÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î±é·à¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1ÆüÌÜ¸áÁ°¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢J:COM¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¡¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿Íºâ°éÀ®¡¿À¸À®AI³èÍÑ»öÎã¤ÈÍøÍÑÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿
1ÆüÌÜ¸á¸å¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Ï¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿ICT¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¹ÖºÂ¤ä¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¶µ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¹¤ä³ØÇ¯¤Î±¿±Ä¤ËÀ¸¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Ï¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤Ï¿ÊÏ©»ØÆ³¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¡ÖÈÖÁÈÀ©ºîÂÎ¸³¤ÏÈóÆü¾ï¤Î³Ø¤Ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¶¯²½¤äÂ¾¹»¶µ°÷¤È¤ÎÆ±Î½À¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏICT¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤äJ:COM¤ÈÃÏ°è¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖºÂ³Ø¤Î»þ´Ö
¸á¸å¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈÖÁÈºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤·¤¿
J:COM¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ò¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢½ÅÍ×²ÝÂê¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ËÉ³¤Å¤¯¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¶µ°é»Ù±ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
