¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¡¡·«¤ê¾å¤¬¤ê½Ð¾ì¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÇòÀ±È¯¿Ê¡ªÌó£·Ëü±ß¤Î¹âÇÛ±é½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê£´£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£·£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÅ¸³«¤òÂª¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡££²£Í¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤ë±óÆ£¥¨¥ß¤òµÕÅ¾¤·¡¢£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡££³Ï¢Ã±¤Ï£¶Ëü£¹£°£¸£°±ß¤Î¹âÇÛÅö·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£´£¶¹æµ¡¤Ë¤â¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ï¿®Íê¤Ç¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤ÏÀ¾»³µ®¹À¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤è¤ë·«¤ê¾å¤¬¤ê½Ð¾ì¡£½éÆü£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÇòÀ±È¯¿Ê¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»Å»ö¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤À¡£