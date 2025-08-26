ÌÔ½ë¤Ê¤É¤ÇÌîºÚ²Á³Ê¾å¾º 7ÉÊÌÜ¤ÇÁ°½µ¾å²ó¤ë
¡¡ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤Î¼ç¤ÊÌîºÚ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿8ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¥ì¥¿¥¹¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É7ÉÊÌÜ¤¬Àè½µ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÆÂ³¤¯ÀÄ²Ì¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤äÃç²·¼ÒÄ¹¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡©
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ïº£·î18¡Á20Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ª¤è¤½470Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²Á³ÊÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê¤â¥ì¥¿¥¹¤¬35¡ó¡¢¤Í¤®¤ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬10¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ç¯Èæ¤Ç¤Ï¥È¥Þ¥È¤¬27¡ó¡¢¤¤å¤¦¤ê¤¬23¡ó¹â¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÀ¸°éÉÔÎÉ¤Ç½Ð²ÙÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´¶³ÐÅª¤Ë2³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¹â¤¤¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¹âÃÍ¤Ï9·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´í¸±À¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄ²ÌÃç²·¡ØÂç¼£¡Ù¡¦ËÜÂ¿Í¡ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö¥ì¥¿¥¹¤Ï9·î°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤Ë²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤ä¥È¥Þ¥È¤Ï°ú¤Â³¤Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë